So Ching退團COLLAR新動向　翻唱HIT歌繼續追音樂夢

COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching），今日5月突然宣布退團，表示希望找回生活中的快樂泉源。最終重返Studio主力教跳舞，重回跳舞老師行列。今日（14日），她毫無預警下公布新動向，在社交平台分享了翻唱人氣韓團NewJeans新作《Cool With You》片段，表示：「搞到勁耐終於出到，第一次整呢類COVER粗粗地睇住先，希望你哋鍾意。PS多謝Admin們監督同催促，如果唔係，我應該唔會出到呢條片。」消息一出令粉絲相當感動。她寫道：「This is my very first time doing cover in singing and tryyyyy to edit it by myself. And thanks so much for the helping hands by my admins!! Hope you guys enjoy it!! Chao! :p」

So Ching早於於2021年參加ViuTV選秀節目《全民造星IV》，成功以第6名畢業，便組成女團COLLAR大展拳腳，惟因男友阿Mo在演出期間受傷，她曾停工一段時，經過長時間的深思熟慮，最終宣布退團，但現在她有動作，看來未有放棄音樂夢。