李駿傑獲贈「I Love You」感動到喊　希望開紅館騷

人氣男團MIRROR成員李駿傑（Jeremy）本月8日渡過28歲生日，他的粉絲打造了一個生日嘉年華展覽為他賀壽，今日展覽最後一日，Jeremy親身到場在每個打卡點逐一打卡，其中有展出他出席叱咤頒獎禮穿着的戰衣及獎座，大批Unicorns（粉絲䁥稱）現場合唱生日歌，十分熱鬧，他欣賞粉絲專心為他剪輯的短片時，感動得眼濕濕，之後他給粉絲寫下「I Love You」字句回禮。

Jeremy透露正日生日不在港，與朋友到日本旅行，避過了百年一遇黑雨，透露此行啟發了不少作曲創作靈感，望明年能達成推出3首歌的心願，他表示人愈大，開始沒有太大生日願望，只想平安和健健康康：「今年領悟咗少少嘢，發覺冇期待、唔定下目標，當有好事發生就更開心，好似之前個人音樂會唔係我目標，所以可以舉行覺得好幸福。」他表示上次的個唱編排一場就夠，若下次再開，會重新編排過，問下次個唱目標是否想上紅館？他認為紅館對歌手是一個重要里程碑，要再儲多點經驗，笑言能夠在會展開騷已好勁，下次望衝上亞博。對於他被讚是隊中唱得又跳得？他謙虛表示：「相信MIRROR個個都係唱得又跳得，男團經常跳唱，幫助我哋不少。」

他透露近日12子已開會商討明年演唱會補場事宜，籌備得如火如荼，監製有個別問各人的想法，他表示希望能重新編排跳唱歌《Fever》作演出。至於月尾出埠澳洲和新西蘭拍攝團綜一事，他直認坊間流傳出多個版本，自己也感到有點混淆，他只希望12子可以一齊去同一個地方，好像之前去旅行一樣，猶記得以前12子一齊玩的開心回憶，不過他亦明白大家很難度期。