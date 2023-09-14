許恩怡林熙彤情同姊妹　展現青春無敵本色

息影女星柏安妮女兒許恩怡（Natalie），近日聯同好友林熙彤（Hazel）與歸綽嶢（Nancy）拍攝護膚品廣告，三人鏡頭前後情同姊妹，大晒青春無敵本色！拍攝當日分別到沙灘及獨立屋取景，期間又玩戶外瑜伽、Singing Bowl、沙灘漫步等，同樣19歲的Natalie與Hazel化身可愛甜心，不用熱身已默契十足，並於一片歡笑聲中完成工作，談到二人從同門轉化成好友關係，還首次一起拍攝廣告，Hazel直言喜出望外：「係一次好好嘅機會畀我哋玩，寓工作於娛樂嘛。雖然凌晨4點半就要起身化妝，但係有佢哋陪我一齊眼瞓，比自己一個眼瞓更加精神。」Natalie則說：「好多謝拍攝團隊幫我哋安排咁多節目，今次我哋就好似一齊約出去玩咁，平時我哋約出去都係食、同食，嚟緊都想約埋一齊行山，不過大家一直都好忙。」

而剛升讀大學一年級的Hazel，希望學業與演藝事業同時兼顧，修讀設計的她熱衷藝術，之前趁暑假更籌辦首個個人攝影展，Natalie則將投入新戲拍攝，眾人各有各忙已甚少見面，今次拍攝可說是難得機會，Hazel笑言望三人可以一同拍戲朝夕相處：「我哋可以一齊拍戲呀，我哋要演敵人。」Natalie說：「我都想呀！不過驚我哋拍戲時會笑得太多，導演會嬲，因為我哋之前喺學戲嘅時候做過對手，大家都忍唔住笑。但我哋可以試吓做敵對嘅角色，要打架嘅！」