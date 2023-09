豪門恩怨唔止係電視劇題材,亦係四仔常見嘅主題,事關錯綜複雜嘅角色關係,好易炮製出愛恨交纏嘅情節,啱晒鍾意睇劇情類四仔嘅朋友!

千金奇遇

豪門大族嘅婚姻往往講求門當戶對,但有錢仔女慣咗任性,又點會咁易就範,而呢點正好成為編劇們借題發揮嘅題材,就連Dane Jones推出嘅四仔作品《Carnal Affairs》都用咗呢條橋。影片講述由脫星Marry Morgan飾演嘅豪門千金被安排嫁畀素未謀面嘅富四代,唔甘心將第一次畀咗陌生男人嘅佢,搭上自己嘅西班牙語導師,結果發展出火辣情慾關係,估唔到對方嘅真正身份竟令佢大吃一驚!片廠話呢套四仔嘅劇力十足,有冇賣花讚花香之嫌,就留畀大家自行判斷。

爭產風雲

涉及家族爭產嘅電視劇,大家睇得多,原來四仔都有呢啲情節!由EroticaX出品嘅《Behind The Gates of Onyx Ridge Estate #2》,就有辦你睇!呢套作品搵嚟擅長拍攝劇情類四仔嘅James Avalon執導,脫星陣容包括Aiden Ashley、Emily Willis、Silvia Saige等等,佢哋唔止樣靚身材正,演技仲好出色。故事講述一個資產過百億嘅豪門正醞釀一場爭產風波,有人使出美人計嚟拉攏關係,有人則絞盡腦汁搜集黑材料,意圖將對方勢力瓦解,過程中牽涉唔少情慾演出,將人性嘅陰暗面表露無遺。

鮮肉迷情

豪門大戶白富美愛上精悍小鮮肉,咪以為只有電視劇先有咁嘅戲碼,由New Sensations炮製嘅《Love Is In The Air》一樣睇得到,仲加插埋浪漫到極嘅情慾交鋒,可觀性有過之而無不及。影片由四仔名導Jacky St. James主理,並且搵嚟Chanel Preston、Maddy O'Reilly、Jodi Taylor等多位天后級輕熟女參演。故事講述呢班千金小姐芳心寂寞,有人背夫偷食小鮮肉,有人則對小鮮肉情難自控,結果一幕又一幕嘅激情肉體碰撞就此展開。