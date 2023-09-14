鍾柔美準備考DSE體力透支　望跳唱以外有新嘗試

藝人鍾柔美（Yumi）、楊安妮（Win Win）、何洛瑤（Sica）、應智越、狄易達及組合XIX晚上（14日）為港台《SHOW動音樂》擔任表演嘉賓。剛升讀中六的Yumi，為了應付DSE已積極準備，坦言新學年剛開始已感到體力透支：「要返學、補課同補習，每日瞓5、6個鐘，都幾Chur。」她指碰巧早上紅雨故不用上學，但想起浪費了一天課堂時間令她有點唔開心。問到會否為DSE閉關？她表示若有需要會跟公司商量。談到工作，她表示近日推出了新歌《下一個暑假》，是跳唱以外的新嘗試：「今次大家會見到我日常生活嘅一面，Fans反應都Ok。」另問到炎明熹（Gigi）開騷公司有否安排After Class同台演出？她表示未收到通知，笑言會問對方要門票坐第一排欣賞，指不會羨慕好友開騷：「係戥佢高興，比賽嗰陣我已經係佢嘅Fans。」

至於Win Win與Sica就指未有機會同台演出感到遺憾，笑指經節目《P1X3L 5G上台計劃》一齊表演後組成「Winca」，稍後會預備好計劃書向公司力推成女子組合。問到可會加入有份主持的許寶恆（Alice）？二人即表示拒絕，強調要以二人偶像組合出道。談到Alice被傳介入吳啟洋（Phoebus）與張天穎戀情導致二人分手，Win Win與Sica皆表示不知情，Sica則：「我喺當地病咗，上機前一日發燒，去到就口爛。（佢哋慶功宴上失蹤？）我哋掛住唱歌，冇發現。」而Win Win則表示自己只掛住美食，談到ViuTV罕有發聲明為二人澄清緋聞，她們表示不知道聲明一事，但稍後會慰問Alice，因知道事件會影響心理狀態。對於聲名中提到Alice與Phoebus的廣州遊中其實還有另外兩人同行，Sica笑謂：「唔係我哋，我哋唔去廣州去九州！哈哈！」