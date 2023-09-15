另類寵物大集合︱謝霆鋒鍾愛無毛寵物　李冰冰任毒蜘蛛爬身

藝人李施嬅最近喺潛水途中被兩隻龐然大物前後夾攻，令佢遇上大吃一驚，睇清楚原來係兩隻夏威夷僧海豹。不過幸好她有防備意識，雖然見到海豹好可愛，但冇就上前互動。事後佢先了解到夏威夷僧海豹喺瀕臨動物，觸碰祂們喺要被罰款。其實近年另類寵物開始流行，養貓狗已經不再新奇，從可愛嘅兔仔、蜜袋鼯到冷血可怕嘅蜥蜴、烏龜等。圈中亦有唔少藝人養冷門動物，經常會喺社交網大晒佢哋嘅萌寵。

陳喬恩

台灣女星陳喬恩之前就喺社交網晒出自己養嘅一堆蠶蟲，蠕動嘅樣子被好多粉絲嫌棄，直指惡心。不過佢自己就超愛呢堆蠶蟲，經常分享蠶寶寶嘅成長過程，由細細條慢慢長大到同佢手指咁粗，佢仲要拎上手展示，認真大膽！不過蠶蟲吐絲結繭，喺繭入面化成蛹，白雪雪嘅蠶蛹又幾得意！

謝霆鋒

一向鍾意小動物嘅謝霆鋒，多年來因爲身體嘅原因都喺養無毛寵物，最高峰家中養咗超過30多隻陸龜及5隻蜥蜴。佢當正寵物喺自己仔女一樣咁愛錫，不單止專門有首歌《小強》送畀愛寵蜥蜴，開音樂會時仲帶埋亞達伯拉象龜「囡囡」上台一齊演出。之後「囡囡」畀人偷走，佢仲不惜懸紅10萬港元尋回。

李冰冰

內地女星李冰冰喺拍戲時與蜘蛛結緣，最後養咗隻紅玫瑰蜘蛛「火龍果」。平時佢會任由愛寵喺自己身上亂爬，更將蜘蛛帶到電影發布會及一起接受採訪，嚇壞眾人。據悉佢所養嘅蜘蛛喺帶有輕微毒性，雖然適合初養者飼養，但不排除會發生意外，咁樣都照養「火龍果」，睇嚟佢真係好鍾意呢隻愛寵。

張馨予

同樣養咗蜥蜴嘅仲有內地女星張馨予，一向以溫柔可愛形象示人嘅佢，估唔到竟然會養蜥蜴，仲要一次過養兩隻。仲經常會將寵物放喺自己身上同佢哋自拍，更大爆自己可以同蜥蜴玩好耐，好鍾意用手去撓佢哋嘅肚。

龐景峰

「星二代」龐景峰受家人影響由細到大都與動物共處，疫情期間佢得知好多鸚鵡因疫情而被遺棄，佢同媽媽郭秀雲便合力收養咗19隻鸚鵡。更透露自己家中暫托咗一隻孔雀，皆因孔雀走入朋友家中花園，媽媽得知後便將孔雀帶回家中，仲幫一身滿是雀蝨嘅孔雀沖涼。不過佢又表示暫托孔雀喺要經過漁護署批准，家中要有牌照先可以暫托，而佢之後亦會將孔雀交畀相關部門接管。