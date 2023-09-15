娛圈單打︱樂壇風紀頻出手　突破盲腸冇失手

一代樂壇巨肺甄妮早已淡出，正當往事只能回味之際，她近日頻頻出招，而且每次皆「突破盲腸」，例不虛發。有見後輩兼好友李玟香消玉殞後是非不斷，生前疑遭《中國好聲音》欺凌，她看不過眼誓要為亡友討公道，結果一石激起千重浪，黑幕愈爆愈多，節目組不僅要道歉，更遭停播調查。

快人快語，路見不平，甄妮由是得到樂壇風紀稱號。她日前又出招，直斥因離婚而淪為渣男的王力宏「人來瘋」、「吃錯藥」。事緣王力宏在台北復出演唱會上，意有所指謂許多傳聞都不是真實，而是為了蹭流量，似乎暗示被前妻造謠中傷。結果又焫着她，再踩多腳：「出自高學歷的嘴裏真是不知所謂！」完全無懼得罪人。

事實上，甄妮向來有碗話碗，不會跟紅頂白，也不會一沉百踩。最經典是她曾大動肝火，公開狂數當紅的鄧紫棋（G.E.M.），直指她見到前輩掂行掂過，目中無人、不禮貌、冇家教，其後G.E.M.認衰耍冧，甄妮姐姐前，甄妮姐姐後，風波才告平息。

她又曾鬧爆陳奕迅、張栢芝在頭等機艙坐在地下玩啤牌嘈到拆天，連機長和空姐都搞唔掂，洋人為之側目，結果由她出馬好言相勸，最終改到廁所門口玩。事後栢芝親到紅館向她哭着道歉，獲她大讚孺子可教。早前她在社交網撰文自爆遭港姐介入婚姻，文筆流暢秀麗，顯見中文根基深厚。

講到尾，甄妮貴為樂壇重量級前輩，除了本身性格剛烈，最重要是不愁衣食，不用擦鞋埋堆，自然能夠是其是、非其非，比老是常抽水的肥媽高出不知多少班！