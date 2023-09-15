童星周珈慜演面癱表情夠真　全靠上網自學

曾演出《白色強人II》、《愛．回家之開心速遞》、《青春不要臉》等多套劇集的童星周珈慜，近日於無綫新劇《你好，我的大夫》演其中一個個案病患，講述她於家開窗練牧童笛，以致感染風邪並驚現面癱，右眼不能合上、嘴角向下歪，說話或微笑均有困難。為真實呈現「面癱」個案，劇組花了大量時間為珈慜定妝，最終交由專業特技化裝師操刀。珈慜透露前後做了多次定妝，每次上妝亦花上兩、三小時，由於拍攝正值炎夏，故每拍完一個鏡頭都要補妝。

劇中的她無論說話表情、語氣，均像極真的面部肌肉不受控制，問到為何年紀輕輕能演得如此傳神？珈慜說：「我有上網睇面癱病人會有乜嘢特徵同表情，記得試鏡時，監製叫我扮面癱，我就自己歪嘴同扮流口水，其實之前唔知點樣先流到口水，媽咪就教我放粒話梅入口，不過因為個嘴唔能夠化得太歪，所以拍嗰時都要用力戚住個嘴。」

談到與何廣沛演對手戲，珈慜笑指對方廣沛很溫柔：「同廣沛哥哥之前喺《曙光》已經接觸過，我一直都覺得佢好溫柔、好好人，最難忘係出外景時，佢會將見到嘅植物介紹我聽，好似植物學家咁，佢仲請過我食雪糕添。」