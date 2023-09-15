東方日報C1：李幸倪漂泊陷抑鬱　死神敲門

實力唱將李幸倪（Gin Lee）盡得天時、地利、人和，對於在近乎零對手的情況下，大有機會橫掃年底的頒獎禮，躍升為新任獎后，她卻覺得有良性競爭更好。她指眼前一切得來不易，曾徘徊在抑鬱症邊緣，無力踏出家門，終日以淚洗面長達大半年，幸在死神敲門前獲救。

入行12年的Gin Lee加盟英皇後，終嘗得寵滋味，身邊總有工作團隊在左右，日前宣傳第3首在影音平台達過百萬收看次數的新歌《企好》。對於兩大競爭對手鄭欣宜及AGA分別傳「休息」及完成個唱後趕生B，她似乎有望問鼎頒獎禮的「獎后」寶座？她表示會把握機會：「公司上下對我好多期望，真係好盡力去幫我鋪排好多嘢，我都好努力配合，做出成績答謝佢哋，今年真係冇停過。（冇咗欣宜、AGA爭獎，唔好玩？）百花齊放係最開心，樂壇最緊要有得選擇，作為歌手會互相影響。」有指現時可跟她匹敵的只有陳蕾，她大讚對方有才華，寫歌具個人特色：「唔會視佢為假想敵，大家都咁努力，都有機會攞到好成績。」

以淚洗面 絕不出門

問到可有跟欣宜聯絡？Gin Lee表示曾透過社交網私訊對方，可惜未獲回覆：「我諗太多人關心佢先冇睇到，之後有好多報道，畀啲空間佢啦。」她不清楚欣宜是否有抑鬱症，但直言藝人情緒易受困擾，自爆亦曾疑似患上情緒病，曾長時間自困家中，每當天黑就望天花板開始垂淚，直至天亮才睡覺，這個情況更整整維持了大半年：「嗰時有種唔知驚乜嘅恐懼，覺得自己好似汪洋大海一艘漂流嘅船咁，泊唔到岸，因為冇唱片公司就冇工作、冇收入，連基本生活都有問題。當時唔會出街，因為唔想使錢，屋企有乜就食乜，有時朋友會扮嚟探我，其實係嚟送嘢畀我食。（有冇睇醫生？）我都冇錢，亦冇勇氣出街，全身冇力咁，日日只想躺平，所以唔知係咪真係有情緒病，可能係輕度啦！」

Gin Lee坦言多得有信仰支持，才可克服輕生念頭，加上有舊同學及「恩公」郭偉亮為她介紹唱片公司，她才得以「重生」。正因曾陷入人生低谷，故她樂於幫助同樣有情緒困擾問題的人：「我收到粉絲嘅遺書，嗰時好擔心真係出事，所以託好熟嘅粉絲聯絡佢，依家好生猛。我首《企好》就係鼓勵人要振作，希望啲歌可以幫到人紓解壞情緒。」

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