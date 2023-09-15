唐安麒獲「香港經典品牌大獎」邁向第36年　成就美業傳奇

【特約報道】「美容教主」唐安麒Dr Angel創立的「唐安麒Angel Face」一直以「專業‧誠信」為宗旨，36年來植根香港，提供優質美容健康服務，譽滿亞洲。日前唐安麒獲頒「香港經典品牌大獎」，是香港美容健美、醫學美容及健康業界中，唯一的得獎者！！！

當日唐安麒獲文化體育及旅遊局長楊潤雄親自頒發「香港經典品牌大獎」，並獲香港行政長官李家超嘉許：「持續向市民和旅客提供優質的產品和服務，為香港的經濟和社會作出卓越的貢獻，深入民心、家傳戶曉的品牌。」

其他得獎品牌包括：長江集團丶新世界發展丶信和集團、新鴻基地產丶香港國際機場、大家樂等殿堂級品牌。

典禮更有多位政府高官見證，包括立法會主席梁君彥、文化體育及旅遊局長楊潤雄、民政及青年事務局局長麥美娟丶律政司司長林定國、政務司副司長卓永興及保安局局長鄧炳強。

身為業界翹楚的唐安麒，貢獻再獲各界肯定，她說：「今年是我創業36年，能夠得到這樣的認同，真的深感榮幸，更多謝所有一直支持我的各位，未來我會更努力，繼續用『專業‧誠信』提供讓你健康的服務給大家。」

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

香港

銅鑼灣恩平中心3樓及4樓

電話：2890 2198

九龍

尖沙咀格蘭中心6/F

電話：2366 2318

九龍灣德福大廈21樓04-05室

電話：2997 3886

新界

沙田石門京瑞廣場2期18樓全層

電話：2156 2999

上水上水廣場8樓819-822舖

電話：3156 2168

屯門柏麗廣場1501室

電話：2440 6188

Dr. Angel唐安麒簡介

唐安麒國際集團創辦人，結合西方自然療法及中醫營養學的觀念，30多年來以補身瘦身方法，幫助過千萬女士成功減去脂肪挽回健康。以個人名字作承諾，本着「專業，誠信」的宗旨，助顧客以健康方式達理想身段。