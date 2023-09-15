麥當勞「麥麥慳」套票4大優惠強勢登場　$25起即歎超值套餐

【特約報道】麥當勞再次推出震撼優惠！由今日起「麥麥慳」套票載譽回歸麥當勞App！今次一口氣推出4大套票，當中有齊多款人氣美食，誓要為大家「麥麥」慳到盡！

今次「麥麥慳」套票共有4款選擇，首先有大熱「McCafé咖啡優惠券」，只需$100起即歎8杯香濃咖啡，包括熱細杯裝即磨黑咖啡（Americano）或熱細杯裝即磨鮮奶咖啡（Latte）！仲可以滋味加配豬柳漢堡、豬柳蛋漢堡或魚柳飽呢！由於McCafé咖啡早前宣布進駐全港逾250間麥當勞餐廳，當中的即磨黑咖啡及即磨鮮奶咖啡同時亦可於全線麥當勞餐廳換購，讓大家隨時隨地歎到即磨靚啡！

另外3款超值套餐或超值早晨套餐套票，分別是「飽你鍾意套餐」、「著數之晨套餐」及「雞會難得套餐」，由$100起包4個餐，一個餐只需$25起，抵！好似漢堡包迷不要錯過的「飽你鍾意套票優惠」，一共有5款人氣漢堡超值套餐供選擇，除了有人氣的豬柳蛋漢堡、脆辣雞腿飽和板燒雞腿飽外，額外加$6即可歎到加倍滋味如雙層芝士孖堡及雙層魚柳飽，享受4個超值套餐只需$100起！而「雞會難得套票優惠」則讓大家以$128起歎4個雞餐，分別有麥樂雞（9件）超值套餐、脆香雞翼（4件）超值套餐及蜜糖BBQ麥炸雞超值套餐，額外加$2更可選鹽酥麥炸雞超值套餐，一次過嘗盡多款炸雞美食！

常言道一日之計在於晨，套票優惠又怎能沒有麥當勞早餐！ 「著數之晨套票優惠」提供豬柳蛋漢堡超值早晨套餐，魚柳飽超值早晨套餐及精選早晨套餐，額外加$5可選精選早晨套餐或加額外$10可享用珍寶套餐，$100起即可享受4個超值早晨套餐，帶畀大家慳到盡的Good Morning！