防止乾燥痕癢　轉季肌膚保養

由於最近轉季，天氣狀況不穩定，加上大家頻繁進出室內外，溫度變化大、空氣濕度相對較低。皮膚逐漸開始出現痕癢、泛紅、脫皮的症狀，因此不僅是面部肌膚需要加強護理，身體肌膚也要照顧好。接下來為大家介紹3個防乾燥小貼士，讓大家由內而外散發出健康柔嫩肌膚光芒。

1.為護膚品換季

春夏季使用的護膚品以清爽為主，到了秋冬大家就要轉換為較滋潤型的面霜、精華液、身體乳等。從面部到身體需每日勤勞塗上潤膚露為肌膚保濕，紓緩與修復損傷肌膚，減少痕癢、脫皮的狀況。滋潤型的護膚品往往需要較多時間塗抹才能讓肌膚充分吸收，如果沒有耐心塗抹，讓乳液還是在肌膚表面停留，就有可能讓皮膚油水不平衡，長出粉刺痘痘。大家需要搭配按摩手法，讓潤膚產品從乳白變至透明即可，對於改善換季皮膚問題有事半功倍的效果。

2.補充維生素

要想保持肌膚水潤健康，補充維生素是好方法之一，大家可從天然水果中攝取各種有益維生素，為肌膚補足養分，穩定肌膚微生態，強化肌膚屏障，自然就百毒不侵。建議食用富含維生素A、B、C、E的橙子、奇異果、牛油果、深海魚肉等，由內進補皮膚，美味還可護膚，一舉兩得。

3.減少食用刺激性食物

大家身體皮膚狀態，與吃甚麼進身體有很大關係。如果長期吃煎炸食物，膚質就會偏油性，更會加速皮膚氧化，在換季時更容易出現發炎狀況。另外，也不建議飲用過多酒精，會使臉部泛紅狀況更加嚴重；亦需要減少食用高糖食物，會刺激皮膚敏感加速皮膚老化。