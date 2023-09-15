王怡然鏡頭前頹然落寞　私下見人精靈放電搶Fo

出爐港姐亞軍王怡然（Lynn）是非多多，身陷父母疑走數逾千萬風波下，佢當選後每次見人都避開採訪環節，僅現身影靚相，雖獲無綫極力保護，但出席時佢都多次展露落寞神情，每每都係勉強擠出笑容。近日一班港姐收到通合集體返無綫電視城見監製，似乎公司為眾女安排新動向，當中王怡然見到一眾好姐妹之後，突然狀態回勇，更對住鏡頭放電、露肩晒V，心情180度大轉變！

入圍22強嘅落選港姐王藝淳（Kitty）拍片，並上載短片平台謂：「Reunion/港姐選手重聚電視城！見大家好快樂。沒想到比賽結束還有機會回去見監製，真的好久沒見了，大家都美了好多！重聚的時候所有人都超級熱絡一直講不停，甚至都沒聽到工作人員叫number哈哈哈。」

片中見冠軍莊子璇、友誼小姐姜依宁、郭珮文（Juliana）、潘明璇（Michelle）、陳霈錤（Hera）、陳曉彤（Cindy）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、陳怡名（Zora）等落選港姐都均同場，個個有講有笑，當中以王怡然最為興奮，多次對鏡頭放電，仲擺晒甫士舉V，連身邊嘅佳麗都畀佢成個人遮住。而季軍王敏慈（Lovelle）、梁倩淇、退賽嘅賀怡雯（Lea）及周婷就未見人。