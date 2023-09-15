中西食材合璧　月餅添鹹香

坊間月餅大多以甜味為主，鹹食的最多人揀五仁月，今年的鹹味月餅選擇多多，有品牌在原有基礎上破格創新，食材更中西合璧，為大家帶來不一樣的鹹香滋味。

海味添香

一家人聚會，總會有齊各種海味菜式，本地品牌「大師姐」今年除有金華火腿五仁、古法豬油三黃欖仁和素食琥珀核桃月餅外，新推的海皇蛋黃月餅，加入烘香的印尼白蝦米和日本宗谷瑤柱，配白蓮蓉和鹹蛋黃，滲出獨一無二的海味氣息。品牌亦特別推出配搭薑茶的禮盒套裝，吃一口月餅再配一杯無花果黑糖文冬老薑茶，提升品味體驗。

蘇式風味

香港常吃的月餅多是廣式月餅或冰皮，跑馬地高級中菜廳壹玖捌叁今年推出傳統手工蘇式月餅禮盒，層層疊疊的酥皮內包裹不同食材，部分更加入鹹蛋黃添香，打造出金腿五仁、至尊五仁、果仁紅豆、紅豆蛋黃、蛋黃白蓮蓉和紫薯蛋黃6款口味，可謂傳統和創意兼備。

海中黑讚

食物加入魚子醬，讓菜式錦上添花。高級食品品牌Royal Caviar Club和法式糕餅大師合作推出全新配搭的魚子醬月餅系列，法國黑古力和白朱力餅皮內，有加入魚子醬的意大利黑松露、北海道芝士蛋糕、意大利士多啤梨和馬達加斯加雲呢拿4款口味，一啖放入口，魚子醬在口腔內爆開，感覺有趣。而且品牌標榜每個月餅平均只有161卡路里，吸引力大增。

西班牙火腿

西班牙火腿譽滿全球，「鋒味」今年推出的西班牙Serrano Ham蛋黃月餅，以火腿配蓮蓉和鹹蛋黃，火腿的鹹香和蓮蓉的幼滑配合得剛好，還有淡淡回甘餘韻。其他還有新推的杧果麻糬和經典的陳皮豆沙蛋黃月餅，最是好享受。

芳香黑松露

在美食菜式上批幾片黑松露，添香添味。唐宮小聚今年有3款特色中秋禮盒。芳華四喜禮盒有肉乾紅蓮蓉、金腿五仁、雙黃白蓮蓉和黑芝麻蛋黃口味。雙色流心禮盒除有奶黃流心，還有全新設計的松露黑芝麻流心月餅，經慢火炒製黑芝麻加入矜貴黑松露，兩款食材的香氣融合，妙不可言。