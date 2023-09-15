Phoebus疑出軌Alice愈爆愈多　長隆同行演員身份曝光

男團P1X3L成員吳啟洋（Pheobus）最近被傳背歌手女友張天穎，偷食《造星IV》嘅許寶恆（Alice），疑因合作拍攝ViuTV新劇《飛黃騰達》時日久生情，近日更爆出雙雙去廣州長隆旅行，惟經理人公司MakerVille澄清二人係與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非拍拖玩樂，二人亦非情侶關係。

有指與Phoebus及Alice同行嘅兩位演員係《飛》嘅黎展峯及洪助昇，而Phoebus與Alice拍完劇之後不久就要飛到台灣拍攝綜藝節目《P1X3L 5G上台計劃》，Alice則於拍劇兩個多月期間，不時借意同Phoebus傾偈。二人去到台灣後更係撻得火熱。回港後Phoebus就急急同女友張天穎分手，更無理旁人勸阻繼續見Alice。

消息指Phoebus同Alice同遊長隆係為提早慶祝8月生日，無獨有偶張天穎亦係8月生日，因此公司同事得知Phoebus請假兩日快閃時，誤以為佢與女友同行，但點知現身嘅竟係Alice。有知情人士透露Phoebus同Alice比黎展峯及洪助昇早一日抵達，其後翌日再匯合變四人行。

而早前《5G》台灣之行回港受訪時，Alice指自己出發前已病倒，仲有意無意自爆最先傳染畀Phoebus，之後先再傳染畀其他女藝人，而被Alice搞到病嘅Phoebus就同隊友George及Marco同房，最後令兩位隊友亦病倒，令人不禁聯想Alice私下同Phoebus互動夠晒Close。