與莊思敏捲未領牌虛產平台風波　林作報案力證清白

林作較早前於社交網發文稱，一定會尊重及遵循證監會的要求，不會公開推廣及提及任何香港未有申請牌照的交易所，之後再發聲明指：「自己和張智霖、莊思敏、鍾培生、陳定幫等名人的情況相信無異，在類似代言人、代理人的情況下，有為該平台宣傳，但強調絕非該平台一員。在本次事件中，本人面對最大的損失，除了金錢，更是本人的聲譽，尤其是能力的聲譽有影響。」

今日（14日）林作於下午1時半左右在律師的陪同下現身灣仔執法部門外，稱早上主動聯絡了執法人員為早前指林作所合作的虛擬資產交易平台「JPEX」是無牌經營的事件提供線索，希望藉此幫助苦主追回損失金額同時挽回聲譽：「有好多人聯絡咗我畀咗好多資訊，咁我好想即刻通知執法部門，亦都唔想啲人覺得我哋係呃人。」

林作堅稱自己與該平台沒有任何合作關係，並且不是該平台的成員，也沒有任何合夥人：「任何人都可以成為所謂嘅合夥人，但嗰啲並冇法律約束。」他表示既然自己選擇站出來，就不怕受到「指責行騙」的相關言論，並且相信自己不需要承擔任何法律責任：「我唔覺得我會成為同被告相關嘅角色。」強調自己一直以來都是擔當「發聲」的角色，關心的重點只於是否能夠幫助受害人討回公道，以及透露自己對於其他代言名人的事情一律不知情。

被問及如何認識該平台，林作再次撇清自己與該平台之間的關聯：「其實我同平台冇直接嘅合作，喺場外交易所啲客轉咗啲錢，咁佢哋有可能可以選擇呢個平台，我本身做嘅生意與交易所無關。（有冇涉及中間人？）我同平台冇直接接觸，我亦搵唔到該平台任何負責人。」對於先前在講座上邀請客戶「開戶入金」一事，他回應：「實際上我嘅角色係資金找換，而呢個角色並不是任何交易平台會做嘅事，我亦都唔止介紹一個平台，但呢個係間接做法，唔直接關乎我嘅生意。」

根據今次事件，林作稱自己損失非常大：「我自己有幾十萬月租，簽死約仲有按金。」而母親作為他最大的支持者，也因此事件遭受了一定的損失。他本人也對自己的生意是否能夠繼續下去產生了質疑，並表示他會尋求律師的意見。另外，林作位於中環的加密貨幣OTC實體店將會暫停營業，直到另行通知。