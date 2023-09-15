靈敢侶情：你估我唔到

某天，我跟人說：「我唔鍾意煮，亦唔算好有食欲。」對方聽後很驚訝，還堅持地斷定：

「廚師『一定』鍾意煮嘢食，同埋鍾意食。」

「你唔鍾意煮，係唔會煮出好食嘅嘢！」

我當堂打個突，心想：難道做秘書的，就要喜歡打字，否則不可能打得快？

再聊多幾句，我大概明白了，原來對方將煮食和吃視為興趣，但我則視為專業。定義不同，結果雞同鴨講。

我對喜歡的定義是：公餘時會做，而且很熱切期待去做，做了會感到開心和放鬆，例如我喜歡游泳。然而，煮食是我的職業，下班時需要放鬆，所以不會煮，因此，我不能說「我喜歡煮。」

但是，我對廚師、食譜設計師、廚藝導師三職，均充滿熱誠，而且十分敬業，例如：我絕不會交行貨、對品質要求極高，當設計的食譜不夠好，不管是10次、20次，我都會重做，我的最高紀錄是做了86次。因為，我的服務對象是客人和歡眾，並非「好唔好食無所謂啦，心意搭夠」的朋友或家人。如果我抱着「煮食是興趣」的態度，難免會變得自我，要知道，客人是不會因為「你喜歡」他就要喜歡，我的工作，是要做到他們喜歡。

至於吃嘛，大家試想想，假如你每天都要聞蛋糕氣味、油煙味、麵包味，一星期五天，一年260天；或者，你經常要寫新食譜，在七天內要將同一款蛋糕做10幾次，你認為，你還會有食欲嗎？我就是這樣，我認識的廚師都是如此，其中一位做蛋糕店的更說：「我聞到蛋糕味都想吐。」

但這是否代表，我們就不能做出好菜、美味的甜品？當然不會。難道做司機的就一定要喜歡開車，否則去不到目的地？

在弄清楚事情之後，我就再沒有回話。每個人都有堅持的想法，我沒權改變，也不應過問，但在下一次，我會告訴人：「我對煮食很有熱誠。」太坦白，反而讓人難以置信。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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