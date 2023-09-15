柯煒林艷福無邊　孖衛詩雅有激情床戲

藝人柯煒林、衛詩雅、吳肇軒、蘇皓兒、談善言等，為葉鎮輝監製的ViuTV劇集《Food Buddies》進行記者會。新劇講述眾人透過交友軟件發展出的男女關係，柯煒林在戲中與多位女演員有關係，包括與衛詩雅，相當好艷福。

兩人戲中有不少激情親熱戲、床戲，詩雅笑言慶幸親親戲是最開頭拍攝，因當初見到他既高大、還拿住一本小說，相當有吸引力，隨後認識後就「幻相破滅」笑指他相當嘈吵，會當他是3歲的「死𡃁仔」看待。她指兩人試過拍攝咀戲，拍到導演要上前叫停，認真激烈。他則有疑問鏡頭能否出街，覺得激烈程度是屬於電影尺度。

拍攝時詩雅亦有另類「艷福」，她指開工時突接到陌生視像電話，以為是媽媽打來，豈料受到「巨龍」騷擾，她說：「睇到即刻收線，可能佢見到我覺得好興掛再打過，於是我將電話交咗畀柯煒林，佢即劇叫埋一大班男工作人員一齊睇，嚇番佢轉頭。」她指是第一次遇到這種騷擾，也不懂得處理，留下陰影：「初時唔知，好震撼見到器官近鏡放到好大，都見到男人個樣，自己口都震埋，又想Share畀人睇，於是就交咗電話畀柯煒林接。事後都有陰影，好心驚、嚇死我、好有畫面。」

吳肇軒劇中打孖上與蘇皓兒及談善言發展出「三人行」肉體關係，意識大膽，兩人亦指是拍攝以來最演出最大膽的一次。蘇皓兒說：「拍攝時，一開始已經要交換互餵糖水。事後大家傾偈嘅內容亦好大膽，雖然只係露膊，但係戲中意識上係赤裸。」肇軒則指兩人有激咀場面，撞開房門咀到床上，床戲則點到即止，留給觀眾想像空間。至於，拍攝咀嘴戲前，肇軒則爆Chloe怕他有「大口氣」，暗示他事前要清潔口腔：「我就好鍾意食蒜頭，佢就好怕蒜頭味，拍攝前佢就攞住香口珠喺我面前暗示。」