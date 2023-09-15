何廣沛怕醜仔上身　同蔡思貝咀嘴唔畀女友睇

藝人何廣沛與劉穎鏇（Tiffany）今日（15日）現身南區出席超市活動，Tiffany平日會上網找食譜學煮，以西餐為主，想遲些挑戰中菜。何廣沛假日會做孝順仔陪媽媽去街市買餸，為拍劇減磅的他，會硏究食物的蛋白質，成功減掉近30磅，笑言劇拍完即獎勵自己吃好點，肥番幾磅，問到女友是否也會陪食營養餐，他即甜笑表示會，至於女友是否美女廚神？他笑稱：「都可以，OK鍾意食。（OK咋？）好好，會清晒！」對被拍到與女友十指緊扣拍拖，他認為是情侶之聞會做的事，他稱街坊對他拍拖無特別，可能連番兩部劇播出，會向他講一些鼓勵性的說話，女友亦有捧場看《你好，我的大夫》，覺得角色和故事不錯，問到第一集他就同蔡思貝咀嘴，有否同女友一齊睇？廣沛尷尬稱：「我同其他演員一齊睇。（女友有冇呷醋？）我費事問咁多啦！」

問Tiffany會否羨慕廣沛有拖拍，她表示身邊好多人成雙成對，也戥人開心，但自己沒有恨拍拖，想以工作為先。透露最近接拍以機場為主題的新劇，飾演空姐，自言小時追看《衝上雲霄2》，感覺得意，從未演過空姐，只試過主持《學是學非》着過空姐制服。