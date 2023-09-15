AK再講膊頭有花論　踩Jeremy講嘢唔準

人氣男團MIRROR成員江𤒹生（AK）今日（15日）出席活動，吸引過百「生粉」（粉絲暱稱）到場支持，場面墟冚。近來頻頻出席活動的他，表示正忙拍《打天下2》，預計本月會完成拍攝，除此之外亦要為首次擔正男一的新戲《七月返歸》宣傳：「陣間會去3、4個地方謝票。」談到昨天開畫票房只錄得23萬入場數字，AK表示對票房數字沒有概念，反問記是否正常？他説：「如果真係一般，希望多啲人入場支持，唔止我嘅電影，真心希望大家用行動去支持電影工業，因為拍一套戲要用嘅成本、時間同心力都唔少，因為大家都唔睇行業會萎縮，院線執下一間執下一間，對大家都唔好。」問到會否對票房有壓力？他坦言確是一個壓力，但自己不會去想。

談到MIRROR 12子將會飛外地拍團綜，他表示公司未有消息：「未知去邊度，佢哋好似仲揀緊地方，但無論去邊個地方，都希望大家畀多少少空間我哋拍攝，因為好難得12個一齊去拍一個節目。」他坦言剛出道時，試過出外拍團綜時被粉絲跟住，影響了拍攝進度：「知道好難控制，可能大家係咁啱去嗰度旅行都唔定，希望大家畀啲空間，等製造組拍攝順利。」當記者表示隊友Jeremy（李駿傑）昨天已認月尾出發到澳洲拍攝，間接踢爆二人未「夾口供」，AK即笑言：「叫咗你哋呢啲嘢都係問番啲膊頭有花㗎嘛，成日問隊員佢哋啲嘢全部都唔準㗎！Lokman（楊樂文）呢排又唔出嚟，啲嘢交晒畀我講，哈哈！」

問到有否留意坊間流傳，有學校以MIRROR成員樣貌作生物科教材，他聞言即笑指若是音樂科還可以掹車邊，更笑言自己做生命導師比較合適：「即係放榜前去講Talk，同啲學生講無論成績如何，畀心機、有自己嘅夢想，都可以闖出一片天，呢啲搵阿陳（陳卓賢）講就冇咁大說服力啦，呢啲高材生，哈哈！」