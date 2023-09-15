何沛珈自制月餅唔預阮浩棕　中秋獨自過深圳開工

藝人游嘉欣與何沛珈今日（15日）現身活動並合力製作月餅，嘉欣在炮製過程中表現論盡，但她就否認是地獄廚神：「我係好鍾意煮嘢食，最拿手係三文魚蛋炒飯。」沛珈就強調月餅是她預先在家中焗製：「我已經整咗一批月餅送畀人，大家嘅反應都係好。（有冇送畀緋聞男友阮浩棕？）未送。（整個心形月餅畀佢？）好難，我好似未見過心形月餅模，如果整心形要送晒畀好多人。（會唔會送月餅畀佢？）見到咪送囉！（佢有冇試過你嘅手勢？）佢未有機會，我整過畀其他一齊做嘢嘅同事食。（會唔會一齊過中秋？）我中秋要喺深圳做嘢，連家人都唔可以一齊過，我要獨自過，自己食自己整嘅月餅。」至於嘉欣自言對中秋節並不太重視，預計會到公園感受一下氣氛。

提到嘉欣最近考車牌一次成功，她透露無意買車：「我諗住可能將來拍劇有用，冇諗過要駕車代步，其實我有諗過考埋電單車牌，但要平衡好好，我連單車都唔識，所以都係算啦！」沛珈坦言也有想過考電單車牌，但爸爸怕她危險而反對，她又指不介意借出私家車給嘉欣，問她不擔心對方駕駛技術？她說：「我可以坐喺佢隔籬睇住佢。（唔驚佢撞花你架車？）架車左邊本身都花，所以佢可以撞左邊，唔好撞花另一邊就得。」