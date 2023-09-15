那英昔日涉造假片段被翻Loop　田震掟咪怒罵：她不配

內地選秀節目《中國好聲音》風波不斷發酵，已故天后李玟生前控訴黑箱音檔流出後，牽涉到那英及其胞姐等人，那英更因演唱會被抵制而急「跪低」宣布延期，依家佢一沉百踩，昔日同內地歌后、死敵田震嘅爭獎恩怨亦再次被網友翻Loop。

當時內地有「南那英北田震」之說，大眾就好關注《2000年中國流行歌曲榜》頒獎晚會上，「內地最受歡迎女歌手」一獎。根據票數統計，田震以5,000票領先那英，但因當日田震有其他演出，佢表演完即急急趕到頒獎典禮，但大會就以為佢唔到場，獎項直接順移畀第二名嘅那英。

當下田震怒火中燒，竟直接衝上台搶走話筒，怒斥主辦方，大會先後3次關掉田震支咪，台下起哄聲四起，田震續台上揭露真相：「昨天，節目組的組委會就通知我，經過歌迷們的投票，這個獎項的第一名是我。但我就在剛剛來的路上被告知自己被取消了資格，而這個獎項頒給了第二名。這其中的緣由究竟是怎樣的，節目組需要給我個說法！節目組這樣的做法令我感到厭煩，這個獎不領也罷！」隨後掟咪颯氣離場，令全場觀眾嚇呆。

田震爆出黑幕後因罹患嚴重血液病一度暫退歌壇，之後病癒復出人氣已大不如前，而田震喺一次訪問中被問及如何評價那英？佢即場變臉，冰冷冷地回應：「她不配我評價。」