陳嘉慧被「探肛」犧牲色相　痛楚表情獲讚有進步

藝人蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢等主演的無綫劇集《你好，我的人夫》昨晚一集於討論區引爆熱論，事緣絲絲(陳嘉慧飾)因為一次意外「尾椎歪位」惡化，向中醫界骨科聖手路玉麟(張武孝大AL飾)求醫，路醫師派出愛徒路遠志(吳偉豪飾)為絲絲進行手法復位，即是將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位。由於治療需脫去褲子，他們都表現得甚為尷尬，單是眾人錯愕樣已很搞笑。最終遠志使計找其助理做「槍手」，不過絲絲並不知情，更誤會遠志「醫完唱」鬧爆兼潑水。網民看畢拍爛手掌，洗版式留言指笑爆嘴，讚陳嘉慧與吳偉豪這對CP相當有火花，又大讚陳嘉慧演技有進步、成功擺脫清純形象變高傲酷Girl，就連以前的懶音都改善不少。

陳嘉慧說到這場「探肛」場口時，坦言集尷尬、想笑及他條於一身：「嗰場係好搞笑，係我自己親自演出，雖然有除褲，但牛仔褲入面有再着多條褲。現場要趴喺張床度拍攝，佢哋就影住我後面或者喺我後面做戲，我就成晚都趴咗喺度，仲食零食添，都幾他條，我都有忍唔住笑；當然剩係着住打底褲趴喺度係有啲尷尬，不過觀眾都知最後係關楓馨幫我探，所以多數企我後面嘅都係女仔，咁就少啲尷尬。我覺得成場戲最難係要做出探肛嘅反應，要近鏡吖一聲，因為未試過。」

而孔德賢(Danny)亦被讚角色入屋，飾演Edgar的Danny除了外表陽光正氣，為人熱心善、樂於助人易相處，更不時擔當新人與經驗醫師的溝通橋樑；加上百分百「媽寶」人設，除公餘時間幾乎都黐着媽咪，又對媽咪言聽計從兼從不吝嗇送上「愛的抱抱」，絕對是不少媽咪心目中的「完美兒子」。孔德賢受訪時此角是其近年最有發揮的角色：「佢同我本人有啲相似，都係好鍾意氹身邊人開心，同埋佢好有故事，演嘅時候自己都得到好多反思。」談到與楊玉梅合作，他笑指起初既害怕又尷尬：「劇入面我要嗌佢Honey，初初都唔知點嗌出口；但後來大家熟咗，佢又真係當我阿仔咁關心同照顧，所以愈合作愈開心。」