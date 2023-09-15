陳凱琳瘦到見骨體重唔過百磅　Tyson Yoshi自爆愛着女裝

藝人陳凱琳（Grace）和歌手Tyson Yoshi今日（15日）現身時尚活動，Grace穿上紅色連身衣，向來偏瘦的身材更加顯瘦，她表示一向體重冇大上落，維持100磅內，笑言只有佗BB時，醫生才會經常提醒她的磅數，老公鄭嘉穎好接受她身型，從未叫她增肥，唯一提醒她要少吃甜品多吃正餐，因為不想她在孩子面前立下壞榜樣。她表示現在好珍惜與小朋友相處時間，讚4歲的大仔很喜歡出鏡，試過她拍回家直播片，大仔亂入歡迎她回家：「佢講完Mama Welcome Home，知我拍緊片嘅，佢對自己表現好滿意，覺得佢有少少天份。」近日嘉穎出埠開工，Grace就留港照顧屋企，互相有默契，因為試過當小朋友不適，有大人在旁會較好。

Tyson Yoshi演繹女裝男着的穿衣風格，背心外披一件紅色女裝西裝褸，亦準備親自為女友㨂衫，自誇眼光不差，女友也不好意思拒絕，經常會諗一件衫如何他與女友都能着到：「我着衫唔算斯文，鍾意着女裝短打，而且小弟唔係好高，着短打比例可拉長身型，但就唔着情侶裝。」留意到月尾舉行兩場由謝安琪、周國賢、湯令山和COLLAR的Marf孭飛的《未來音樂祭》門票滯銷，舉辦方承認門票至今售出不足3成，他因認識製作方，他表示：「大家都攰喇！因為之前瘋狂轟炸式表演，唔關製作方事，係市場疲態。」他亦覺得演唱會門票昂貴也是原因之一，可能學生會留錢等睇明年的MIRROR演唱會。他表示會買飛睇騷作支持，問會否買100張支持？他笑言：「咁大家要搵多啲工作支持我。」

他表示今年不打算開演唱會，希望儲多點歌及出一張碟，明年才計劃開騷：「唔想呃飯食，好似呃消費者嘅錢咁！」另外提到他與鄭裕玲拍旅遊節目《去邊啊Do姐》，大跳華爾茲卻變機械人舞，他稱因剛落機便要跳舞，大家尚未熟落，後來愈跳愈舒服，至於之後會否再獻舞技，笑言跳舞對他來講會有新鮮感，會盡做。