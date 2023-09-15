【Zac玩Zac食】季節山珍極致盛宴

野生菇菌被譽為大自然的山珍瑰寶，風味獨特且營養價值豐富，其中雲南孕育的菇菌種類繁多，近年雲南多種鮮為人知嘅野生菇菌在香港打響名堂，香港品牌「菁雲」功不可沒，但有好食材都要有好嘅大廚烹調，方能令一眾老饗趨之若鶩！

每年盛夏7至9月就係食菇菌嘅當造季節，位於金鐘星級酒店內嘅米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿，今年已經係第五年與菁雲合作舉辦菇菌宴，更加邀請到第一代菇菌大師陳小麒師傅重出江湖，與大廚Jayson四手聯乘，製作時令雲南野生菇菌菜式，以細緻的巧思及卓越的手藝彰顯菇菌的色香味，將這種常被用作配菜嘅食材昇華至主角，並同時向陳師傅的經典菜式致敬。

坊間一般嘅四手聯乘都係兩位師傅將自己嘅招牌菜式放在一個菜單中，讓食客可以一次過品嘗。而今年嘅四手聯乘菇菌宴卻是兩位師傅有商有量，其中一些沿用陳師傅嘅傳統菇菌菜式，而Chef Jayson會提出自己嘅想法，加入一些新嘅元素，畀陳師傅品嘗後得到認同才放入菜單中；另外，Chef Jayson設計了一些新嘅菇菌菜式時，陳師傅亦提供在食材處理方面嘅意見，因此每個菜式都融合兩位師傅嘅不同經驗，務求做到精益求精，完美極致。

Profile：Zacky Sun

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