郭富城內地巡演啟動　拍心口保證：肯定係王者班底！

「舞台王者」郭富城（Aaron）以一身亮麗裝束，昨日（14日）在深圳出席其《舞林星傳世界巡迴演唱會2023》發布會，正式官宣其內地巡演新旅程即將開展，會在內地逾50多個城市舉行，首站於11月率先在深圳起跑。

大會準備了一段視頻，回顧城城歷年演唱會締造各個經典舞台的片段，百變新穎的唱跳以及列入健力士世界紀錄的450度旋轉舞台帶來無與倫比的感染力。暌違四年，今次全新主題的巡唱，他說：「每次都希望尋求突破，打破自己嘅常規，我可以透露少少舞台嘅亮點，今次將會有一個智能方塊巨型風車舞台，非常震撼同夢幻，都係一次新嘗試，還有今次仍然得到造型大師張叔平為我打造型象，都係好振奮嘅事，希望畀大家感受到我哋嘅用心同覺得驚艷！我唔敢自誇係咩舞台王者嘅稱號，但係我站喺舞台上嘅製作，就肯定係王者級別嘅班底。」

而內地「城迷總會」亦組織了近百名粉絲打氣團到現場支持Aaron，並獲贈月餅品牌小畫冊。他們很守秩序地靜候偶像出現，期待獲得大合照，Aaron得知後亦特地由後台再次出來，和粉絲們合影，並為他們的小畫冊簽名，恍如小型簽名會，粉絲們既感動又開心，並高呼：「永遠支持城城！深圳見！」