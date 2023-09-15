雙響狐狸精　鬥騷味激情

正所謂「男人不壞，女人不愛」，同樣女人要夠姣，帶點狐媚味道，先至得男人鍾意！而喺日本AV界就有兩位擁有顛倒眾生嘅狐狸精，就係夏目響同大槻響兩位狀態大勇嘅優秀女優，今日佢哋更嚟個比併，睇吓邊個實力最強？

可放可收

今年25歲嘅夏目響，擁有一副兼具病態美與狐媚味道嘅迷人樣貌，一雙水汪汪嘅深情明眸更有一種攝魄勾魂嘅力量，如果要拍《封神榜》，搵佢演妲己真係入型入格！

響妹身材前凸後趷，肌膚白滑兼具透明感，本身已經相當吸睛，而佢加入AV界之後更努力做健身運動，所以波哋一直都咁弗，而且喺床戰中仲表現出高柔軟度，表演各種體位時都顯得靈活且動作流暢。除咗床技好之外，響妹嘅演技亦備受讚賞，好似喺早前推出嘅作品《無想愛人妻家政婦》中，佢能夠忍住興奮感覺，一邊露出厭惡表情，一邊同男優激戰，被大讚演技達到可放可收嘅上乘水準！

夏目響

年齡：25歲

身高：5呎3吋

三圍：34D-23-34

「潮」足15年

夏目響實力超班，難怪至今依家備受東家SOD寵愛，咁喺AV界當中有冇咩一位女優可以同佢匹敵呢？梗然有啦！佢就名堂響噹噹嘅大槻響喇！雖然佢已年屆35歲，但係狀態大勇，唔單止樣貌美艷迷人，騷味出眾，而且身材又弗又健美，肌膚仲相當白滑，唔通佢懂得採陽補陰之術，可以逆齡變索？

佢縱橫AV界15年，四仔又拍過，重口味題材亦拍過，演技同床技都可以話超晒班，扮演楚楚可憐嘅角色夠賺人熱淚，要佢扮演專門吸乾男人嘅狐狸精，亦一樣能夠將最誘人嘅一面表現晒出嚟，令觀眾睇到渾身騷麻！佢更有一項成名絕技，就係水柱式潮吹，所以佢喺各大AV頒獎禮獲獎無數，絕對唔係冇理由！

大槻響

年齡：35歲

身高：5呎3吋

三圍：34C-23-35

第1回合

鬥美色

夏目響雙眼明亮動人，身材婀娜又肌膚白滑，論美色確係誘人；而大槻響嘅年紀雖然比夏目響足足大10年，但係樣貌綺麗美艷，身材有前有後又帶健美感，相當吸睛，所以呢個回合打和！

第2回合

鬥狐媚

大槻響逆齡變索，迷人程度比以前更高，展露媚態亦相當撩人；至於後輩夏目響卻係青出於藍，因為佢雙眼電力十足、顧盼生姿，狐媚味道與眾不同！

第3回合

鬥獎項

夏目響出道以來，作品銷售相當好，更喺「Sky PerfecTV成人放送大獎2023」獲得New EX Girls Center大獎。不過大槻響仲勁，除咗奪得包括「Geo TV × Men's Cyzo ADULT AWARD 2019」等頒獎活動嘅最優秀女優獎，仲曾經贏得第25屆粉紅大獎嘅女優獎。

旗鼓相當

大槻響美貌與身材兼備，演出亦夠晒多元化，而且仲好識得拍住其他女優合作，至於夏目響演技愈來愈好，潛質相當之高，兩個要分高低的話實在太難喇！