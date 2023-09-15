柳應廷新歌為年輕人打氣　MV超寵粉齊齊大合唱

香港年輕人面對的壓力不少，有些抵受不住因而輕生，令人惋惜。柳應廷（Jer）看到近年這個現象，特別聯同王雙駿、吳林峰、Oscar及ONE Orchestra製作新歌《Dear Children》，為年輕人打打氣。

Jer觀察到香港近期出現了令人惋惜的現象，他說：「近期好多新聞，指年輕人面對好多唔開心嘅事，有人選擇結束生命。佢哋雖然已經成年，但其實佢哋都只係內心帶住孩子氣嘅一群。我好想用呢首歌提醒大家，唔係淨係得佢哋自己面對困難，呢個城市裏面不論大人小朋友，都會遇上好多生活或者工作上嘅壓力問題，選擇結束生命唔係唯一嘅出路。有時候可以聽下歌，歌曲會陪伴住大家度過唔開心嘅時刻，面對唔開心嘅事。」Jer又談及自身經歷，過去亦曾面對無形壓力，他謂：「我都經歷過好多面對壓力嘅事情，最大迷茫係啱啱讀完書，要出嚟搵工，屋企人冇畀壓力，但自己覺得要搵份工作回饋返屋企，嗰個選擇係好大壓力，因為當時我夾Band，但又唔係好多收入，屋企或者社會冇直接畀壓力你，但係有一種無形嘅壓力。依家嘅社會再加埋網上嘅評論，令到依家嘅年輕人好易被受攻擊，佢哋面對嘅壓力，比起我哋以前一代更加大。」

因為將心比己，Jer跟吳林峰合寫旋律時，特別加入很多合唱的部分，好讓大家可以跟着歌曲吶喊，將壓力釋放。而為了突出今次主題與想法，這次新歌的MV特別找來年齡介乎18至24歲的年輕演員及「柳柳粉」，以及一位小朋友參與演出，Jer說道：「3位年輕人喺MV裏面面對學業、身體殘障、感情嘅唔同壓力，拎呢三個個案出嚟，係因為呢啲都係大家好容易面對嘅問題，最尾同柳柳粉大合唱，係好想同大家透過吶喊釋放，希望大家睇完會有共鳴。另外嗰位小朋友，就代表未來同希望，佢揸住攝錄機，拍低晒MV裏面所有發生嘅事，象徵未來掌握係自己嘅手裏面，取決於自己嘅心態。」