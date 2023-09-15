陳嘉慧嫌吳偉豪太佻皮　成功擺脫清純形象做Cool Girl

無綫小花陳嘉慧（Erica）於新劇與型男吳偉豪飾演情侶，然而她卻嫌棄對方太佻皮，揚言不是心目中那杯茶。日前一場「探肛」戲中，雖然場口尷尬，但事後她獲讚成功擺脫清純形象，成為Cool Girl。

陳嘉慧於熱播中的無綫劇集《你好，我的大夫》飾演初出茅廬的中醫師，雖聰明但性格逞強，與現實生活中的她截然不同。談到接演這角色，Erica笑說：「成日要扮Cool，但當時我哋成班後生仔合作，氣氛太開心，最難係要忍笑囉。」而戲中的針灸場面，Erica大爆吳偉豪成為她的「白老鼠」：「第一個就係幫佢針，佢緊張到手心滴汗好似洗完手咁。（首次同佢演情侶感覺如何？）如果真係拍拖，好想打死佢，事關佢太佻皮啦。（唔係妳杯茶？）我鍾意啲溫柔、體貼型嘅。（拍拖戲好難忘？）唔係喎，最難忘嗰場戲係講我除咗條褲，成個人趴咗喺度，雖然有打底褲，但都好尷尬。」這場戲正是前晚播出，講述她意外尾椎歪位惡化，原本要由吳偉豪進行手法復位，將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位，治療時需脫去褲子，他們都表現尷尬，故最終由助理關楓馨做「槍手」。這場戲播出後，Erica的演技得到網民激讚，指她成功擺脫清純形象，變身高傲Cool Girl，以前的懶音都改善不少。

拍劇食到「幸福肥」

Erica重提這場「探肛」場口時笑言拍攝時尷尬但輕鬆：「嗰場係好搞笑，雖然有除褲，但牛仔褲入面有再着多條褲。現場要趴喺張床度拍攝，我就成晚都趴咗喺度，仲食零食添，都幾他條，我都有忍唔住笑。不過我覺得成場戲最難係要做出探肛嘅反應，近鏡『吖』一聲。」

能夠與蔡思貝、游嘉欣等年紀相約的演員合作，朝夕相對而建立真感情，Erica則坦言是意外得着：「呢套劇除咗講中醫喺現今醫療制度內嘅艱辛，仲呈現到我哋一班人嘅熱血情感，睇番啲預告片大家都發現當時塊面圓啲，因為當時成日圍埋飲飲食食，呢啲叫『幸福肥』，哈哈！」

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