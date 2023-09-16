【是日通勝】

農曆八月初二

癸卯年 辛酉月 丁丑日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、晚上9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：交易、動土、嫁娶

忌：理髮、栽種、置產

幸運方向：坐南向北

幸運數字：22、41、42

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：整體運勢不錯，穿着橙色衫將會旺上加旺。

金牛座：待人接物只要問心無愧，運勢差極有個譜。

雙子座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

巨蟹座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

獅子座：別因小挫折而方寸大亂，對自己要有信心。

處女座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

天秤座：財運呈上升之勢，投資策略可以進取一點。

天蠍座：幸福不是必然！感情關係是需要用心經營。

人馬座：幸運指數排第一，理財投資有望嘗到甜頭。

山羊座：愛情運最強，主動示好有望打動心儀對象。

水瓶座：好運氣加持，按自己想法行事，得心應手！

雙魚座：運勢總會有起有落，凡事要向好的方面想。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）羊 有意外

鼠：有意想不到的美事找上門，心情大好。

牛：學習能力強，抽空自我增值會有得着！

虎：已婚者有出軌念頭，小心惹上爛桃花。

兔：獲吉星守護，各種不順之事統統消失。

龍：面對流言要克制，以免掉進小人圈套。

蛇：相信自身能力，可於事業上大放異彩。

馬：工作不順，壓力漸大，整天愁眉苦臉。

羊：是日沖煞，心不在焉，外出要注意安全。

猴：桃花運強，有暗戀對象者可趁機表白。

雞：處理人際關係得心應手，對事業有利。

狗：謀事不宜太高調，以免招來別人批評。

豬：有財來財去之象，謀事切忌掉以輕心。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

處女座的愛情

處女座的人在愛情上獨特而細膩，對愛情非常認真和忠誠，對愛情的追求是真摯而真實的，希望建立一個穩定和持久的關係，傾向尋找一個可以信賴和依靠的伴侶，並且願意為了關係的成功而努力。

他們注重細節和品質，會仔細觀察潛在伴侶的各種特點和行為，希望找到一個與自己價值觀相符的人，對於伴侶的品格、道德價值觀和生活方式都非常重視，願意投入時間和努力去了解對方，確保雙方能夠建立深厚的連結。

在愛情關係中，他們希望能夠建立一個有組織和穩定的生活，對溝通非常重視，確保關係能夠持續發展並維持良好的互動。

此外，處女座的人非常注重實際，可能不會表達浪漫，但會透過實際行動來表達愛意。他們會通過關心、照顧和細心的行動來展示對伴侶的愛，喜歡為伴侶提供實際的幫助，並願意在困難時給予支持和鼓勵。

然而，處女座的人有時也可能表現出過度挑剔和焦慮的傾向，可能會導致他們對伴侶提出過高期望，給關係帶來壓力。

總結一下，處女座的人慢熱，希望尋求一個可以信賴和依靠的伴侶，並細心觀察來確定關係的穩定性。他們注重實際，並希望能夠建立有組織和穩定的感情生活。