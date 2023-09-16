《造星》戀事多！Phoebus傳偷食未算激　有人甚至搞出人命？

《全民造星III》出身嘅CY（陳宗澤），同關嘉敏（Carman）緋聞傳足兩年，但近日又爆出另有新歡32C索模，關係撲朔迷離，其實「造星」出名戀事多，歷屆唔少參賽者都傳過三角戀、偷食等，感情生活七國咁亂。

Alice、Phoebus@P1X3L

最新鮮滾熱辣嘅，當然係P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）啦！《造星II》出身嘅佢當年奪冠同時公開埋女友張天穎，惟近日有傳Phoebus於台灣拍節目時，疑背女友偷食《造星IV》Alice（許寶恆），有指張天穎得知後嬲爆斬纜，近日消息爆出後，張天穎回應時亦未有否認分訊，更表明「其他人嘅嘢唔回應」。至於Alice亦被指係「小三慣犯」，早於比賽時就傳過介入Jer及女友感情，而Jer最終於分手收場。

Nathan

《造星V》十強選手Nathan（魏念恩）參賽時女友墮樓身亡，惟之後爆出Nathan疑拍拖期間多次向女方借錢，及後以專心比賽為由提出分手，但分開後仍繼續當女方提款機，甚至曾要求女方刪走昔日合照，疑似扮單身，有指女方曾多次致電及到愛巢找他，都得不到回應，同日墮樓身亡。事件令Nathan飽受渣男指控，最終喺決賽前宣布退賽。

應智越

《全民造星》首季參賽者應智越（細貓），早前忽然被爆疑背模特兒女友Kero Lau，撻着舞台劇演員陳伊霖，Kero聲稱一直做地下情人，但男方事業漸有起色就出軌，繼而提出分手，最後女方選擇公開事件，而細貓就一直未有正面回應，只表示該段感情已畫上句號，而自己絕非會一腳踏兩船的人。

顧定軒

《造星III》顧定軒亦曾捲入三角戀，同歌手陳凱詠（Jace）及導演陳健朗關係糾纏不清，有指Jace於陳健朗地下情多年，及後感情變淡後分手，顧定軒展開猛烈追求，成功打動女方，但之後又有指陳健朗箍煲成功，最終復合，對此3人都表示彼此都係好朋友，否認有三角戀。

保錡

憑《全民造星》出道、ERROR成員保錡，2021年被爆秘戀「性感女神」張沛樂（沙律），隨即有疑似正印女友賴嘉賢（Carrie）彈出，聲討「被分手」，鬧出羅生門事件，甚至爆出保錡疑係「偷食慣犯」，三角戀變成N角戰，保錡終公開道歉直認「處理唔夠成熟」，但與沙律戀情僅維持一年就玩完，早前更有傳男方有新戀情，疑秘撻電競KOL蔥蔥。

Ash

除咗「造星仔」出事外，「造星女」一樣精彩，同Alice同屆嘅鍾卓穎（Ash），於節目播出期間爆出離婚，但又突然宣布離婚，及後更爆出另有內情，有指Ash秘撻男歌手，更於平安夜行超市密會被網民捕獲斷正，事件曝光後，前夫一度情緒失控於網上發文喪鬧，對Ash由愛變恨。