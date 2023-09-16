東方日報C1：倪妮出浴咀不停照輸畀白百何

「謀女郎」倪妮近日於影壇及公仔箱齊起飛，榮升影后之餘、票房同樣有保證，惟孭飛劇集反應不一，一方面獲官媒兩度點名力撐，但網友卻似乎唔多Buy，狂踩倪妮劇中沙漠火辣造型不合情理，令劇集熱度由首位狂跌至第5位，不過倪妮卻懶理負評，於劇中使盡渾身解數，短短幾集已有出浴戲、吻戲、打戲， 實行為角色搏到盡！

於暑假檔大收旺場的電影《消失的她》，令倪妮躍升成「85億電影主演票房女星」，更憑該片再下一城，於「第18屆中國長春電影節」的「金鹿獎」頒獎禮獲影后殊榮，入行12年終獲演技認同， 吐氣揚眉！

於影壇交出亮麗成績表的她近日「回歸」公仔箱，搭檔小生白宇的科幻懸疑探險劇《西出玉門》日前播出，基於故事改編自同名小說，自然深得一班書迷期待，故首播當日亦好評不斷，熱度值高達23,000，當時網民紛紛大讚劇情還原高度之餘，亦指倪妮的角色絕對是不二人選，連官媒也兩度點名力讚，令她人氣頓時推高，惟該劇似乎高開低走，即使熱度一度登頂，但卻後勁不繼，網民隨之加入戰團批評，指倪妮與白宇沒有CP感，加上當初為通過審批而刪減大量戲，而倪妮於沙漠的戲份以露腰熱褲晒腿，畫面火辣到令人不期然出戲，又揶揄倪妮於沙漠的情節，何以仍能維持靚樣及頭髮齊整，完全不合情理。

張予曦新劇登頂

不但如此，該劇日前停止更新2天，有白宇粉絲爆料指偶像遭倪妮的粉絲連番狙擊，雖然多番向官方平台反映，但未獲處理，而倪妮亦懶理批評，連日來於社交網落力出Po宣傳作品之餘，她於劇中也同樣搏到盡，於播出的短短幾集中，除了火辣性感造型登場及打戲，亦有她的出浴戲及與白宇連場吻戲，被網友取笑劇集初段已演得如此盡，好奇倪妮於往後集數會有何突破演出招數來取悅觀眾。

不過即使倪妮使盡渾身解數，亦未能為劇集帶來衝擊，《西》劇於熱度榜由當初的榜首位置，至近日連跌幾級至排第5，不敵排行首兩位的90後小花張予曦的《南風知我意》，以及虞書欣孭飛的《雲之羽》。連本來不被看好、女星白百何與小生肖戰上演姊弟戀的《驕陽伴我》，成績亦比《西》劇要好。《驕》劇的肖戰早前受訪，透露早於4年前收到該劇邀請時，因未能把握能演活劇中既可愛、陽光又無所畏懼的角色，一度想推辭，惟及後經過編劇及導演幾次劇本會議後，調整好心理建設才答允演出，雖然反應未有預期中好，加上觀眾尚未接受有出軌往績的白百何，但話題及熱度仍力壓倪妮的《西》劇，令人嘖嘖稱奇。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：