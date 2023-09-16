陳瑞輝湊小朋友嗌緊張　被叫 「Thank you哥哥」好搞笑

ViuTV節目《幫手預埋我》由陳瑞輝(Frankie@MIRROR)、陳子豐、譚凱倫(Helen)及蔡宛珊（Sarika）擔任主持，四位主持將分別參與不同形式的助人服務，從節目中了解自己的不足，反思助人的初衷。明晚(17日)播映一集中，Frankie到訪一間為基層家庭提供服務的幼兒學校，照顧一班K2小朋友一天。義工行程包括帶小朋友上學、派發茶點、教小朋友做早操、氹小朋友午睡等等。初次接送小朋友上學的Frankie表示好緊張：「接人哋個仔喎，有責任㗎！」

隨後，Frankie和小朋友進行天台種植活動，對種植沒有經驗的Frankie來說反被小朋友教授種植步驟和收成技巧。期間更因為小朋友咬字不清，叫錯Frankie的名做「Thank you哥哥」，場面溫馨搞笑。

經過一整日的活動過後，一眾小朋友突然上前為Frankie送上驚喜。除了準備了親手種植的小番茄和卡片之外，更有不少小朋友個別向他送上手寫信。Frankie收到後甜笑大叫：「好sweet呀！」。見到才剛開始學習執筆寫字的K2小朋友努力為自己寫信的Frankie更直言感到被治愈：「本身今日過嚟，係諗住陪下啲細路仔㗎啫，但係估唔到反而係畀啲細路仔安慰返我嘅情緒。因為近排都好忙，竟然今日去做義工幫咗我去穩定自己，我好似叉咗電咁樣！」