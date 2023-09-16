雷有輝力撐年輕歌手　顧定軒預告連出3首新歌

昨日（15日）太極樂隊主唱雷有輝（Patrick）作為演唱嘉賓受邀出席迷你音樂會，為一眾年輕歌手包括顧定軒、力臻、YUTA、林智樂和黃明德打氣。作為老前輩的他自稱是新人：「每次出席唔同嘅音樂會或者活動我都會當自己係一個新人咁去學嘢，就算好似今日咁，演唱人雖然主要都係新人，但我都覺得可以從佢哋身上學到嘢。」在今次演唱會上Patrick主要獻唱自己專輯裏的一首作品《回到未來》，被問到只唱一首歌是否能滿足時，他回答說：「留番啲機會畀新人。」

在工作上的安排，Patrick指將會和多名歌手合作唱和音，同時亦都透露他會在下星期五和十一月份別前往澳門和新加坡參加活動。此外，他亦有多首新歌即將推出，其中一首是《傷心出行》的歌曲是Patrick以前主演的一部微電影的主題曲，該曲的MV更是專程在澳門拍攝完成，不過關於該音樂MV的上架時間尚未確定，需要根據公司的安排，而另外一首是太極樂隊與盧冠廷合作的歌曲《半支煙》，該曲將會出現在盧冠廷的唱片裏。

去年進軍樂壇的顧定軒在演唱會上顧定軒勁歌熱舞，台下歡呼聲不斷。他表示心情很興奮因剛在台上獻唱了新歌《行動代號0901》：「這首歌是是首開學歌，亦代表一個開始，我覺得好適合朝頭早一起身聽嘅歌，而且可以幫助人清洗煩惱嘅歌。」

他透露將會在下星期二（19日）推出三首新歌：「我特登揀下星期二我生日嗰日出新歌，諗住可以係我生日嗰日畀啲嘢大家。」同時他亦大喊感動，只因有歌迷自資為他在電車站投放廣告，為他宣傳新歌及慶祝生日。他亦表示希望未來有機會可以與不同的歌手合作，亦對於今次演唱會沒有和其他的歌手合唱表示遺憾：「我覺得有時做歌手比較孤獨，希望可以同friend到嘅人一齊唱歌。」顧定軒表示自己最希望與陳凱詠合作：「因為我本身好鍾意佢啲歌。」