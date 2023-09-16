全新純電Countryman　續航力達463km

支援Digital Key的全新純電Countryman擁有僅0.26Cd低風阻系數，較上代再低0.05Cd。抵港展出的為Countryman SE ALL4 Favoured Style左軚版。(方偉堅攝)

今年在慕尼黑舉行的德國國際車展(IAA)上，MINI帶來全新純電Countryman，沒想到車展才剛結束不到1星期，這輛「電Countryman」已展開亞洲巡迴展，首站香港，並即日開放預訂。

全新純電Countryman將提供Countryman E(前驅)及Countryman SE ALL4(四驅)選擇，另前者有Classic及Favoured Style兩款，後者則有Favoured及JCW Style兩款揀選，全搭載66.5kWh電池。早鳥優惠「一換一」約$38-$51萬不等，預計最快可於明年3月在德國廠房生產。

配備前軸單電馬達的前驅Countryman E，續航力高達462km(WLTP)，最大馬力及扭力分別204hp及250Nm，0-100km/h 8.6秒。而配備前及後軸雙電馬達的四驅Countryman SE ALL4，續航力也有433km(WLTP)，最大馬力及扭力分別為313hp及494Nm，0-100km/h 5.6秒。充電時間方面，兩型號均支援130kW快速充電，30分鐘內電量可由10%充至80%。