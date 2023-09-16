精挑細選　教你食得精叻

為刺激香港人消費，各行各業都出盡法寶，飲食界更經常推出不同的限定優惠和新品，務求讓大家食得精明。

無限暢飲啤酒

香氣撲鼻的燒烤美食，配冰凍啤酒，簡直一絕。大坑中歐風格餐廳Porkcentric為慶祝1周年推出限定2至8人的燒烤套餐，當中包括頭盤、主菜、甜品和飲品，主菜可揀漢普邵烤豬手、乾式熟成安格斯牛肉漢堡、豬肋骨及烤香腸，海鮮有香烤八爪魚和焗海鱸魚等。每晚8時至9時新推的Bell Hour，可用至抵價錢暢飲精釀啤酒1小時，配肉食最啱。

限定拉麵

日式拉麵一向不乏捧場客，AK@MIRROR開設的日暮家．麵匠因應1周年，推出期間限定的京都九條葱慢煮鴨肉拉麵和葡式檸檬蜆貝拉麵，前者供應至10月初，後者每日限量30碗。此外，在這個9月，客人惠顧1碗拉麵，加HK$1可配溏心蛋1隻或日暮家黑豆茶1支。於9月14日至10月31日，憑指定電影票尾惠顧正價產品，可獲9折優惠。

快閃漢堡餐

一年365日，除了每個國家有無不同的節慶，還有很多有趣的節日，Burger Circus因應9月18日的國際芝士漢堡日，特別於當日推出American Cheeseburger Combo，客人可以超值價錢享用美式芝士漢堡、薯條和特飲，漢堡扒以7安士的USDA Prime牛肉製作，再加Wisconsin車打芝士、洋葱和酸瓜，口感豐富，分量十足。

酒店周年禮

疫情期間，香港人最愛就是Staycation，雖話開關後大家就回復出埠旅遊的習慣，但本地很多酒店都繼續推出優惠吸客。尖沙咀香港凱悅酒店因應開業14周年，推出一連串周年住宿和餐飲禮遇。這個9月，客人可用優惠價享用酒店住宿，當中包括咖啡廳自助早餐、迎賓禮品，指定會員於餐廳及酒吧堂食消費有75折。另外，各間餐廳都推出限定優惠美食，現時至10月30日希戈餐廳推出5道菜套餐，包括有時令生蠔、龍蝦湯和法式胡椒牛柳等菜式。凱悅軒由現時至10月13日推出6道菜套餐，菜式有黃湯蝦籽扎蹄釀關東遼參、梅欖骨及鮑汁花膠炆麵等。咖啡廳於現時至9月28日逢星期一至四推出4位優惠價自助餐，最啱大胃王，總有一款合你心水。