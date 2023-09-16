呂慧儀投資6位數創辦教育中心　獲「老公」現身力撐！

藝人呂慧儀今日（16日）出席自家創辦的教育中心開幕儀式，《愛．回家之開心速遞》的一眾演員包括劉丹、滕麗名、湯盛盛、姚瑩瑩、沈可欣、楊證樺，及劇中「老公」張景淳均有出席齊齊撐慧儀。慧儀自言對教育充滿了熱誠，希望回歸她的「老本行」：「我一直都好鍾意老師呢個職業，但自從參選港姐之後就暫停咗，我覺得每一行都有自己嘅老師，我希望呢種精神可以繼續傳承落去。」

慧儀表示在籌備這間教育中心的過程中，最困難的一點是如何有效推廣網上教育頻道和教育內容，為了確保教育內容的多元化，她需要經常與專業的教育人士開會討論相關方針。此外，她透露兒子（蟹籽）也喜歡觀看她拍攝的教育頻道：「佢唔單止有睇仲會畀意見我，佢會同我講『媽咪呀不如你唔好拍呢段啦』，令我多少少知道時下嘅小朋友鍾意啲咩。」而且現在蟹籽已經養成了觀看教育頻道的習慣，亦會經常與慧儀討論頻道的內容無疑加深了他們母子之間的親子關係。慧儀亦表示希望透過拍攝這些教育頻道可以令現在喜歡觀看電子軟件的小朋友每天可以抽少少時間看一些可以看一些有意義的視頻，而該頻道就未必會親自出鏡教導小朋友，不過會由慧儀聲音導航講解學術知識。

慧儀透露自己投資了6位數創辦這間教育中心：「不過投資得最多唔係金錢，係時間同心血。」提到未來的工作方向，慧儀指現時會兼顧幕前及教育事業，未有時間拍拖：「我覺得依家有好多嘢都比拍拖更加重要。」