Anson Lo走足30場謝票　神徒追星場面混亂

由Anson Lo（盧瀚霆）主演的靈異電影《釀魂》上映3星期，至今累積票房約600萬，較同期兩套題材相近的電影，包括好兄弟江熚生（AK）主演的《七月返歸》成績超前不少。台前幕後原定9月2日四出謝票，但遇上颱風關係，故將謝票場延期至今日，據悉Anson Lo將聯同拍檔們走足30多場、到尖沙咀、旺角、九展等與粉絲見面，約晚上8時才結束所有活動。

首場謝票全場坐無虛席，神徒們（Anson Lo粉絲）準備了燈牌為偶像吶喊助威，當Anson Lo現身時，全場尖叫聲此起彼落，粉絲更自備大批長短鏡對着偶像狂拍，有人甚至表示已入院睇《釀》片40次！Anson Lo只逗留短短10分鐘左右，離開時不忘與粉絲影大合照，完成後不少神徒離席追星，場面混亂。

Anson Lo受訪時，表示覺得走場謝票並不辛苦，反而擔心粉絲們頻撲：「我哋每場逗留嘅時間好少，佢哋就好似計劃咗好耐。（今日票房600萬嘞。）好開心，算係幾好嘅成績，最開心係唔係好熟悉我嘅人，又或者唔係好睇鬼片嘅，都入場睇戲，評語亦比我想像中更加好。（大拋離另外嗰兩套喎。）都唔同時間上畫，唔可以比較，大家一齊多啲支持香港電影啦，每套戲都需要買飛入場支持。」

對於被指票房不及他以往主演的《假冒女團》，Anson Lo坦言：「每個片種都唔同，況且《釀》片都未落畫。（希望收到過千萬？）唔敢預計，我仲係電影初哥咋。雖然檔期上我今日係最後謝票日，但都想謝多一日，同觀眾多啲接觸及交流，有時謝票唔係淨係為咗谷票房嘅。」

他又表示首映當晚有入場重溫自己演出：「拍嘅時候我冇睇Playback，唔知剪完出嚟情緒到唔到位，嗰晚睇感覺好過我預期，亦唔介意再睇多次，睇得仔細啲。」他又指今次是首次接拍鬼片，但以往試過拍攝探靈節目，且打趣：「以前成日有人話見到我隔離有嘢，靈異體質比較重，依家大個咗、Man咗同剛強味多咗，已經冇嘢喺隔離亦唔會驚嘞，所以可以再拍更血腥同恐怖嘅電影嘞。」另外，近日為新歌拍MV的他，受天氣影響拍攝進度：「依家要分開兩日拍。（出動好多靚車喎。）放心，我唔會揸，因為我冇牌，哈哈！」