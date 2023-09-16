火紅茅台混調　「饌」嘗中式白酒

中國白酒一向有價有市，除了淨飲外，還可以入饌。近日飲食界的熱門話題，首選內地賣出超過540萬杯、單日賣破1億人民幣的醬香拿鐵，乃用茅台沖泡咖啡，網絡各大平台遍布打卡照。另外，想試其他中式白酒滋味，香港也有餐廳用來炮製雞尾酒和雪糕等，說不定可以在本港製作另一波熱潮呢！

茅台咖啡配

香滑的拿鐵（Latte）奶香味濃，而且口味可以有無窮變化。早前內地品牌瑞幸咖啡和貴州茅台聯乘推出「醬香拿鐵」，材料有濃縮咖啡、牛奶、淡忌廉和含有貴州茅台的白酒風味厚奶作調混，標榜酒精濃度在0.5%或以下。醬香型茅台具有濃郁醇厚的醬油香，層次複雜，故拿鐵以此命名。飲品一推出，隨即在網絡上爆紅，每間店都大排長龍先買得到，創出首日賣出超過540萬杯及後的單日賣破1億人民幣的紀錄。品牌指拿鐵會有香、柔、醇的醬香三段味道，更溫馨提示未成年人、孕婦和駕駛人士等不宜飲用，有部分民眾品嘗後，覺得奶味重、味道獨特，酒味不算特濃，有點似酒心朱古力，又有點似腐乳等。

酒香肉餅

除了高級酒餚配，坊間也有其他親民選擇，好似旺角金飯館貳‧零 肉餅‧焗飯專門店，早前就創作出一款全新的茅台肉餅飯，侍應會在客人面前將茅台酒倒在肉餅上點火，頓時一室酒香，之後再配上蘭王蛋，肉餅和雞蛋拌米飯吃，酒香撲鼻，肉餅的質感出奇地好。

意式雪糕

中式白酒入饌以外，還可以製作消暑雪糕，銅鑼灣柏寧酒店自助餐廳PLAYT就有供應茅台意式雪糕，醇厚的白酒和香軟細滑的意大利雪糕相遇，帶出甘甜滋味。

配朱古力

朱古力與烈酒亦非常匹配，沙田沙田凱悅酒店高級中菜廳沙田18，就有五糧液朱古力雪糕供應，法國朱古力和酒精濃烈達52%的濃香型白酒結合，層次豐富，令人回味。

品味升級

除了特調、小菜及雪糕外，中式白酒更可以成為餐桌上主角。尖沙咀香港瑰麗酒店高級中菜廳彤福軒由即日至10月31日推出「中國白酒嘗味餐單」（需預訂），選用不同風味的中式白酒作配。頭盤有用果汁、胎菊和茅台調配的雞尾酒「富貴吉祥」，酸甜富酒香，剛好平衡了酥炸小食的膩口感。蒜蓉陳村粉蒸星斑球配輕盈醬香型白酒，突出豉油和蒜蓉等香氣。濃郁的欖豉炒龍蝦球配帶蜜甜味的中國白酒，突出龍蝦鮮甜。至於濃烈而綿厚的茅台，配甜麵醬黑豚肉炒花生芽及松茸罐燒和牛臉肉兩道菜，酒體和菜式內的甜麵醬、鮑汁和辣椒油等味道達致互相輝映。