邊跑邊觀光！挑戰日．法．埃馬拉松

明年1月本港將展開兩場馬拉松賽事，各位有心參賽的朋友應已展開備戰。當中不少跑手會藉着參加海外賽事來以戰養戰，跑步之餘沿途又能觀賞當地風景，可謂一箭雙鵰。為大家介紹即將在日本、法國及埃及舉行的注目馬拉松，讓大家好好熱身。同場加映本地3條練跑路線，路線清晰明確兼有美景相伴，無論新手高手都合適，務求在跑季來臨時操出最Fit狀態。

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日本：富士山下 湖畔賞楓

橫跨山梨縣及靜岡縣、作為日本第一高峰的富士山，絕對係該國最具代表性景點之一。每年該山周邊都有大大小小的馬拉松比賽登場，當中最具代表性的，莫過於富士河口湖町舉行的富士山馬拉松（前身為1976年起舉辦的河口湖馬拉松）。該賽事於今年11月26日舉行第12屆，多年來吸引大量外地跑手參與，分為全程馬拉松（繞河口湖及西湖，42.195公里）、繞河口湖1周（29公里）及Charity Fun Run（11公里）三種賽事，賣點是賽道沿途可眺望富士山，及河口湖湖畔與紅葉構成的優美景色。加上當地志願者會一大清早便協助比賽進行及於賽道兩旁為參賽者加油，令人感受到當地人的熱情活力。雖然賽道中有非常富挑戰性的陡斜斜坡，但兩湖湖畔的道路基本上是平坦的，完成比賽可獲得精美富士山獎牌與禮品。

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法國：度假海岸 奢華感受

想體驗最具富貴氣息的馬拉松賽事，靠近法國東南部、地處地中海度假區的蔚藍海岸（Côte d'Azur），被認為是最奢華和富有的地區之一，世界上的富人、名人多匯集於此。該處每年11月都會舉行名為French Riviera Marathon Nice-Cannes的馬拉松賽事，將度假區的海岸線變成了馬拉松賽道，堪稱為極致奢華的跑道風景，每年均吸引逾萬人參與。今年賽事於11月5日舉行，主題為Running In Blue，呼應陽光與藍天的景色，備有全程馬拉松、20公里、雙人接力賽（每人跑21公里）等選擇。一如以往起點為尼斯，起跑線位於5千米長充滿藝術氣息的海濱散步大道，路線全程沿海，經過古鎮、城堡，最後到達康城種滿棕櫚樹的十字大道。途中有不少街頭藝人為大家加油助威，令賽事氣氛熱情高漲，置身其中，連步伐都輕快不少。

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埃及：古代遺迹 沿途相伴

如果你既愛跑步又愛欣賞古代遺迹的話，於埃及樂蜀（Luxor）舉行的埃及馬拉松（Egyptian Marathon）便不容錯過。賽事自1994年起推出，是非洲及中東歷史最悠久的馬拉松。第31屆賽事將於2024年1月12日開跑，特色是世界上為數不多，可邊跑邊欣賞古代遺迹的馬拉松。話說樂蜀曾作為古埃及首都底比斯而非常繁榮，這裏擁有眾多重量級的古代遺址，馬拉松的起點和終點位於世界遺產哈斯普蘇女王大殿前方，沿途則可欣賞如哈布城、曼儂巨像、樂蜀神殿、拉美西姆祭廟等樂蜀西岸遺迹，感受只此一家的宏偉壯觀。除了全程馬拉松之外，賽事同時設有兒童5公里路線、12公里跑步和步行項目，並且有輪椅使用者和身體殘疾人士都能輕鬆參加的項目。值得一提係，此賽事獲世界馬拉松大滿貫認可。

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海外參賽注意事項

到海外參加馬拉松畢竟人生路不熟，事前工夫當然要做足。其一是國外著名的馬拉松賽事報名時間大約在半年前，所以要提早半年前便要留意相關資訊，而且各國際馬拉松官網都需要註冊電子信箱。確定中籤能參賽後，要確認比賽時當地的天氣，並考慮參賽時的鞋子、衣着及配件等裝備，繼而展開針對當地氣候或賽道進行訓練。為適應時差、天氣及飲食，可以的話盡可能提早數天前往比賽當地。住宿方面則建議盡量住近起跑點減少突發情況發生。

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必跑本地美景路線

香港本身有不少練跑兼賞景好去處，其一是沿全長1.8公里的西九海濱長廊跑，一路上可賞西九藝術公園、香港故宮文化博物館、M+大樓等地標建築。另外由山頂廣場出發，可沿盧吉道跑一圈，路線平坦易行，全程約3.5公里，沿途綠樹成蔭，於高處可俯瞰維港全景，是一條適合新手練跑的路線。還有大埔吐露港路線，由白石角海濱公園至元洲仔公園，途經科學園、大埔墟站等地點，來回折返剛好是10公里的距離，而且這條路線有不少長跑比賽在此舉行，讓跑手們練跑時順便感受在跑道奔馳的感覺。