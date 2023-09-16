【Bethの食卓】日本里芋冷知道！芋頭都有公乸之分

里芋在日本人心目中起了十分重要的角色。 日本營養學更是給出了有力的證據，它熱量低、脂肪低、營養極為豐富平衡；不僅對婦女食用效果特別好，能緩解更年期障礙，還能降血糖，最為驚人的是，它有解毒的作用，常用作頑症患者的藥膳主食。

在古代的日本，人們相信只要常食用里芋，就能子孫繁榮，多子多福。為甚麼呢？正因芋是根菜，它的根莖總是呈現母芋帶着一堆小芋的樣貌，母芋每節都有一個腦芽，形成小的球莖稱為子芋，再從子芋生出孫芋，在適當條件下，可形成曾孫芋或玄孫芋等，就像一個子孫繁榮的家族。所以日本人斷定，芋能呵護女子，讓其多子多福。而多子多福，必然意味着身體的健康和美麗，因為這個特徵日本民間相信吃芋可以有子孫繁盛的寓意，在人們新年食用的料理中，芋成為傳遞美好祝福的重要食材。

毎年一到秋天，日本各縣都會在河岸舉辦熱鬧的「芋煮會」，而毎年9月山形縣舉辦的超大型芋煮會更是「日本第一芋煮節」。直徑6米的大鍋能烹調3萬人份的芋煮，分給眾多與會者享用。當天使用的芋頭量高達3公噸，必須使用大型重機烹調等，不論美味或規模都傲視全日本。所謂芋煮，調味及使用肉類隨地區不同。而山形縣當然使用山形牛同煮，加以醬油調味，特別美味。

秋季的里芋成為家家戶戶特別喜歡吃的食物，而且還會買點芋頭儲存起來。不論蒸、煮、烤，它都黏滑香糯十分美味。但如果挑選不好，怎樣煮也是浪費心機與火喉，有的甚至會硬心呢！

如何挑選好呢？不說不知道，芋頭也分公乸。買芋頭時經常會發現有的芋頭呈圓形，上面還有很多的小芋頭，這種芋頭就是乸，農民稱為「老母」。一般用來留種而不吃的，因為它如何煮也不會軟糯，浪費火喉。而公芋頭表皮較光滑，皮色發白，吃起來特別的綿軟。

存放及清理小貼士

芋頭如溫度過高的話容易變軟腐爛，產地存放芋頭一般都是放在恒溫恒濕的地窖裏。家裏購買回來的芋頭，可以放在紙箱裏，然後上面蓋上透氣的報紙，放在陰涼通風的地方保存。還有一種辦法就是把芋頭用沙子埋起來，然後裝在空桶裏，放在陰涼通風的地方，也可以保存很長的時間。芋頭同薯仔一樣必須煮熟後食用，因為它含有不可消化的澱粉，只有煮熟後才會轉化。

芋頭在清理的時候最好戴上手套，芋頭的粘液沾染上皮膚會有麻癢的感覺，如果不小心沾染上要盡快用醋搓洗即可以緩解。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-2022年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問