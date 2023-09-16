何超蓮被傳與竇驍婚變　1個舉動打破謠言

賭王最索千金何超蓮與內地影星竇驍4月在峇里耗資逾5千萬舉行世紀夢幻婚禮，不過結婚幾個月，卻傳出兩人婚姻出現狀況。早前超蓮在綜藝節目中表示婚後雙方都各有各忙工作，已經有個多月沒有見面，網民對兩人的相處方式不禁感到擔心，超蓮與竇驍的感情狀況更一度登上熱搜。而近日更驚傳他們鬧婚變，指三太立令收回豪宅及竇驍已離家出走，相關傳聞引起網上熱議。有網民報稱早前在北京機場捕獲竇驍獨自拖着行李篋，指他全程黑面，有粉絲要求合照遭到拒絕，語氣亦一般，心情似乎欠佳，而超蓮在社交網直播介紹香港美食時，有網民甚至留言直接問她婚變傳聞：「網傳你要離婚？假的吧？」不過超蓮就未有理會。

其實超蓮自爆個多月未見老公後，7月時有網民在成都的酒店偶遇兩人，當時竇驍正在辦理入住手續，而超蓮就在大堂的沙發上等待，網民將相片放上網，並寫道：「何超蓮說婚後一個月沒見，這不就被我遇到了嗎？竇驍特別有禮貌，一直安靜等待着辦理入住～何超蓮是真的臉很精致，四目相對，覺得她就像個大學生，很可愛～」而9月初超蓮在內地綜藝節目《吃貨達人打卡吧》，被問到想邀請哪位當嘉賓，她主動提到老公，還以「豆豆」來稱呼對方，講完更一臉害羞，充滿甜蜜感，所以網民普遍認為關於婚變傳聞並不可信。