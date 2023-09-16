湯令山月底參與「音樂祭」門票銷情告急：我控制唔到

歌手湯令山（Gareth.T）與飲品品牌合作，今午於西九舉行戶外音樂會。鑑於天氣關係開騷時間早已決定押後兩小時，臨開騷時再下起大雨，他受訪時明言希望放晴，結果有短暫陽光出現：「落雨對我冇影響，只係唔希望啲歌迷咁辛苦，同埋個上台嘅時候自己唔好跣親啫。」

對於有份參與演出、將於月底舉行的「未來音樂祭」，主辦方日前因門票只售出3成而於社交網發貼文「告急」，湯令山坦言：「其實呢個概念好好，可以將主流、非主流嘅音樂人放埋一起開騷，不過可能今年太多騷嘞，到差唔多年底樂迷都想休息吓。呢樣嘢（售票）我控制唔到，惟有盡量做好自己嘅本分。」

提到其女友今次也有份演出，問到對方是否也感到失望，湯令山坦言未有傾過這話題。至於銷情未如理想，會否自動減歌酬？他表示：「呢個公司搞啦，我唔清楚。（除咗呢個，你嚟緊都有兩個騷，驚唔驚㗎？）都係只能夠盡本分，一定有少少失望，但都冇辦法，我個責任就係喺唱好我嗰set同埋做好啲歌。」

提到12月與Tyson Yoshi開騷，對方身形弗爆，他則透露目前自己亦有現打拳，及跑步keep fit：「我點都撼唔過佢。（你到時除衫？）睇情況啦，啱咪除囉。」