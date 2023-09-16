單文柔爆囡囡想做大家姐　陳展鵬落柯打生夠2個

視帝陳展鵬父女檔上陣拍攝無綫節目，女兒小豬比化身「家姐」，照顧同場的小妹妹半粒鐘，展鵬與太太單文柔對愛女應付自如大為感動，他更揚言想生多兩個小朋友，組織5人大家庭！

陳展鵬父女為無綫親子真人騷節目《爸知弊！你嚟湊吖！》任嘉賓，製作組刻意安排囡囡小豬比與另一家庭的小妹妹Sophia一起錄影，因小豬比一直恨做姐姐，故吃飯時對小妹妹十分關注，主動餵食又提出「愛的抱抱」，畫面溫馨。單文柔（Phoebe）亦指女兒非常期待與小朋友玩，經常希望自己有妹妹或細佬陪伴。

節目安排小豬比獨力照顧小妹妹30分鐘，沒料她因不想與展鵬分開而爆喊，即令展鵬甜在心頭，他說：「證明我喺佢心入面一定有位置，同埋安全感。」又罕有分享教小朋友要「愛得中庸」：「小朋友就好似植物咁，你唔可以日日埋去搞佢，你一定要了解佢，但隻眼其實係望住佢。如果太過關愛，佢有時可能會反感。」而小豬比聽從爸爸勸告抹乾眼淚後，隨即「變臉」化身家姐照顧小妹妹，並按照展鵬遙距指令進行餵奶、着外套及穿鞋3項任務。

眼見女兒「湊妹妹」應付自如，令Phoebe及展鵬大為感動，展鵬更預告想追多兩個小朋友：「真係好緊要，多個小朋友，佢哋學識好多嘢。（係咪好想生多個？）直頭想生多對。」問到想生仔還是女？他與Phoebe異口同聲表示較喜歡女兒，Phoebe亦坦言為了囡囡，有認真考慮再追B：「佢有個進階版，有一日佢將個公仔擺喺個肚度，跟住同我哋講自己生，佢會隨身攜帶一個BB公仔，話係佢妹妹，帶住出街玩。」

心意卡冧老婆

至於展鵬父女應製作組要求自製心意卡送給Phoebe，展鵬感激太太之餘，亦承諾會幫忙分擔家事：「我覺得對佢有少少唔公平，依家小豬比都讀書喇，佢可以有多啲時間做自己鍾意嘅嘢，咁我咪頂住屋企嘅嘢。」心意卡上貼了「999」數字，他趁機發表肉麻宣言：「叫佢唔使打999，有咩搵我得喇，我就係你嘅999。」