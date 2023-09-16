阿Mo活動能力持續進展　肌電儀對右上肢產生刺激

男團MIRROR去年在紅館演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療，其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（16日）他發出第60封代禱信。

李盛林牧師透露肌電儀在過去數週，對阿Mo的右上肢產生了正面的刺激，在活動的能力上持續也有點進展。祈願右上肢的神經和肌肉能豫先被激活過來，再到達自主活動的能力。讓阿Mo看到這些變化而更有決心地操練。

（一）啟言（Mo)

1) 「護工常變動不穩」：

(感恩)：為現時的護工姐姐還算是能掌握情況且用心的照顧而感謝神。因為照顧一位年多不能動，但卻是在治療上逐漸有進展的確是不容易。這意味著因應不同階段的治療而需要在護理照顧上作出配合調整。

(禱告)：請繼續為…

a) 請為急需在短期內聘請有心的護工姐姐禱告，也期望與現時的護工姐姐可以配搭順利。

b) 因暫時人手短缺而需要現時的護工姐姐持續照顧，祈願她們在這段日子的身心靈能夠支撐得住，能更有耐性，也有足夠的休息。

2) 「了解阿Mo治療的儀器 – 1. EMG」

(簡介)：electromyography (EMG - 肌電圖) - 應用肌電儀記錄肌肉在放鬆和收縮時的生物電活動同時監聽聲音變化，結合神經傳導速度測定，可確定神經、肌肉功能狀態的檢查方法。同時，讓阿Mo看到這些變化而更有決心地操練。

(感恩)：肌電儀在過去數週對阿Mo的右上肢產生了正面的刺激，在活動的能力上持續也有點進展。

(禱告)：祈願右上肢神經和肌肉能先被激活過來，到達可以自主活動的能力。

3）「新的上肢外骨骼機械的付運」：

(禱告)：請為這套機械 早日能付運送抵，並到埗後的測試和訓練成功禱告，盼能深化和強化阿Mo和其他有需要使用的患者的復康。

(二) Mo爸媽

「從阿Mo的治療想起」：無助中所倚靠的外力

1) 在傷病無奈中，視乎傷病程度，就需要靠不同的外力幫助：護工、家人、醫護藥物、儀器、最終更看見了創造主加力與大能的醫治。

2) 人所提供的外力幫助雖然會產生一定的效益，但仍會有很多不能盡善盡美的地方。我們更深深體會 [人的盡頭就是神的開始]。

在阿Mo 的治療變化中，讓我們深深體會與經歷上帝無條件的愛與拯救。