月嶋彩陽　有前有後愛玩球

保持運動習慣可以促進健康，所以大家就算幾忙都好，都要抽少少時間做運動，好似日本寫真界呢位叫月嶋彩陽嘅美人兒咁，鍾意睇波亦愛打波，所以佢唔單止好波，更擁有一等一靚籮！

挑起慾望

早幾年日本寫真界出現一個風雲人物，名字叫做奈月紗奈，唔單止擁有正統派漂亮面孔，而且仲有前有後，集絕色美貌與火辣身材於一身，簡直令人驚艷！不過近期紗奈就掛住搞其他事務，喺寫真界幾乎絕迹，好在有位師妹成為佢嘅接班人，就係今日同大家見面嘅月嶋彩陽喇！

今年26歲嘅佢，氣質綺麗迷人，而且帶幾分冷艷風韻，予人高不可攀嘅感覺，正因為咁，能夠挑起男人對佢嘅征服慾望，當然另一個重要原因係佢身材索到嘭嘭聲，心口擁有一對F Cup美巨乳，同時屁股又圓又彈又夠翹，好多人都讚過彩陽個躉拍得住巴西美女！

曾做啤酒妹

而彩陽嘅胴體豐滿之餘，仲帶健美感，肉地結實又有彈性，係因為佢讀書時期相當鍾意做運動，特別係愛打籃球，據聞仲係一位投籃技術高超嘅神射手添！另外，佢讀中學嘅時候仲玩過女子相樸，真係有啲料到㗎！

原來佢嘅入行經歷亦同運動有關，話說佢曾經喺東京明治神宮球場兼職做啤酒妹，由於當時套制服好貼身，將其火辣身材展露無遺，更吸引到星探邀請佢加入演藝界發展，不過三個月之後佢就走咗去做秘書，過咗4年朝九晚五嘅OL日子，佢終於決定回歸演藝界，並以寫真女優身份登場，近期仲推出首隻寫真DVD作品《月之綺麗》，將自己副好身盡情騷畀大家睇！

Profile

年齡：26歲

身高：5呎3吋

三圍：35F-24-35

月嶋彩陽近期推出第一隻寫真DVD，所以忙於為新作四出宣傳，大家想知道佢近期去邊度進行宣傳活動的話，就要緊貼留意其社交網喇！