胡定欣不清楚黃智雯離巢　羅霖24歲選亞姐遭嫌老

藝人胡定欣和羅霖今晚擔任選美活動評審，定欣於2001年參加Cover Girl選舉擇下冠軍，羅霖則是1991年亞姐冠軍，都是冠軍級人馬。定欣表示會看佳麗的臨場表現，希望能選出美貌與智慧的代表，今晚才是第一次見佳麗，會是最新鮮的印象。對以前參加Cover Girl比賽，自覺算是半個選美經驗，當時毋須穿着泳衣，只有10個女仔，感覺較輕鬆，笑稱若要參加大型選美，未必能應付，及享受比賽過程。談及好姊妹黃智雯傳出年底約滿離巢，她表示不太清楚，表示：「姚子羚和黃智雯都有拍劇，事業嘅決定，唔會過問太多，可能我同大家都係同步先知。（趙希洛都離巢？）佢鍾意演戲，希望佢喺另一個環境，搵到自己鍾意嘅嘢。」她覺得工作決定屬人生大事，只有自己最清楚自己的心意，最終決定都是自己。

羅霖憶述自己當年參選亞姐時已24歲，較其他參賽時「年長」，遭人嫌老，「畀人話咁老都嚟參加，邊個講唔好講，都過咗去，最緊要表現自信。」羅霖母親早前患上末期肝癌離逝，享年83歲，提到母親她即收到笑容，表示明天要到醫院認領遺體，喪禮事宜毫無經驗，感覺好徬徨無助，幸得到小學同學和各方朋友主動出手幫忙，令她好感動，說到此時，她忍不住流淚，「媽媽想我堅強啲，係我精神支柱，一路好支持我，無論結婚和生小朋友都幫助我好多，依家返到屋企見到媽媽嘅遺物，真係好掛住佢。」她稱兒子好生性，會主動關心和幫手。透露喪禮定於下月1日，以無宗教儀式舉行。