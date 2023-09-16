莊思敏捲虛產平台風波損失50萬　林寶玉一步一驚心

藝人莊思敏、上屆港姐冠軍林鈺洧、「最索經理人」林寶玉、陳爽等晚上出席選美活動時互鬥性感，當中以莊思敏中門大開，最為「胸」狠。虛擬資產交易平台被指無牌經營事件，莊思敏受牽連無辜變苦主，她表示與平台並無直接聯絡，也沒有合作，事件中她損失高達約50萬元，損失慘重，當中除本金還有之前的獲利。暫時她未打算倣效林作到警署備案，因明天要飛馬來西亞，希望等待多一個星期，看看事態發展。過往她投資都連番失手，被網民嘲為「燈神」，她就否認是神級，「之前啲股票都升番，的士牌都冇事，樓係有少少損手，但一日未賣都未結算，依家當收租收息，（仲敢唔敢投資?）嚇怕咗，都係放定期算！」

而林寶玉僅以一塊遮胸布示人，身材澎湃的她，一步一驚心，她表示已做足安全措施，十分放心，並讚上衣款式bling bling好靚。近日傳出旗下藝人薛影儀因不聽話被掟入雪櫃，林寶玉未有否認，笑稱:「藝人冇工作便是休息，（之前馬來西亞好多工作？）之前係好多，（幾時再安排她工作?）再睇吓。」並表示公司一向都重視捧新人，往後都會朝這方向發展。至於她的美容生意近日擴充發展，舖位愈搬愈大，單是裝修便投資百萬，希望生意愈做愈好。