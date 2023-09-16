Adriana Chechik三國混血天后　瓣瓣掂

脫星做網紅嘅例子有唔少，而成人網紅踩入脫界嘅亦大有人在，但喺呢兩個界別都能夠成為天后級嘅卻冇幾多個，嚟自美國嘅Adriana Chechik就係其中之一，足見其魅力同實力都咁強勁呀！

獲獎無數

家陣唔少脫星都轉戰做網紅，挾住喺四仔界嘅人氣往往做出唔錯嘅成績；而成人網紅下海拍四仔，唔單止話題性十足，加上本身已有一定人氣，可以話係銷量保證。但講到喺脫界及網紅界都大紅大紫，嚟自美國賓夕凡尼亞州嘅Adriana Chechik就係最佳人辦喇！

擁有塞爾維亞、俄羅斯及英國血統嘅Adriana Chechik，成長經歷真係幾傳奇，喺寄養家庭長大嘅佢，高中輟學後便喺佛羅里達州一間夜店跳脫衣舞，後來佢發奮向上，不但完成高中課程，更喺德雷克塞爾大學獲得生物化學學士學位，喺2013年佢投身四仔界，憑住迷人樣貌及火辣身材，不但片約不斷，更喺NightMoves、XBIZ、AVN等四仔頒獎禮奪得超過20個獎項，包括「最佳脫星」殊榮，相當厲害！

吸金力強

隨住佢喺四仔界嘅人氣愈嚟愈勁，2016年便開始經營社交帳號，並喺網上售賣個人寫真，更以脫界天后身份演出綜藝節目及電視劇，吸金力強勁。而最估唔到嘅係，佢打機技術一樣咁勁，2017年開埋打機直播頻道，更參加過唔少電競比賽，獲得唔錯成績添！

雖然近年Adriana Chechik已減少四仔演出，專注喺網絡節目主持工作上，但係佢嘅人氣依然未減退，反而令粉絲發掘到佢性感以外，原來仲有智慧嘅一面，佢解釋因為有閱讀報章及書籍嘅習慣，故此對於各方面事情都相當緊貼，當然對粉絲嚟講，梗係想睇到佢更多嘅性感寫真啦！

Profile

出生地：美國

身高：157cm

三圍：35D-24-36

Adriana Chechik最吸睛嘅地方，唔單止係玲瓏浮凸嘅身材，仲有風情萬種嘅迷人氣質，難怪佢充滿自信話粉絲從20歲到80歲都有，真係抵佢咁囂張！大家想感受佢嘅魅力，快啲Click入佢嘅社交網喇！