Anson Lo新片票房跌眼鏡　「神徒」奇招吸客喪睇40場！

人氣男團MIRROR成員Anson Lo（AL）主演的新片上月公映，一眾「神徒」出盡法寶為偶像谷票房，可惜上映3星期僅收約600萬元，暫未能跑贏前作《假冒女團》。性格樂觀的他未有氣餒，一口氣跑足30多場謝票，落力宣傳，希望谷出成績。

Anson Lo主演的靈異電影《釀魂》上月24日上映，「神徒」群起自發包場睇戲，不少都包下超過兩場，昨日（16日）更有「神徒」揚言睇了40次，非常狂熱！電影剛上映時，有手持謝票飛的「神徒」為谷爆頭一、兩日票房，聲稱若睇4場以上可換取謝票飛一張。而Anson Lo後援會亦大搞票尾換禮品活動，15張戲票可換一張劇照連相架，總之奇招盡出助偶像吸客，可惜票房暫時仍未能超越他的前作。

主角Anson Lo亦瞓身發力，昨日偕電影台前幕後到戲院謝票，其實謝票活動原定本月2日舉行，但因颱風關係押後至昨日，據悉他與拍檔走足30多場，由尖沙咀、旺角到九展等戲院，與Fans近距離見面，踩足8粒鐘，至晚上約8時才結束。

成績不及《假冒女團》

首場謝票座無虛席，一眾「神徒」帶同燈牌入場吶喊助威，當Anson Lo現身時，全場尖叫聲此起彼落，不少人更帶備長短鏡狂影，Anson Lo僅逗留約10分鐘，離開前不忘與Fans大合照，不少「神徒」影完相便離席追星，場面混亂。

Anson Lo受訪時表示走場謝票不辛苦，反而擔心Fans頻撲：「每場逗留嘅時間好少，佢哋就好似計劃咗好耐。（點睇暫收600萬？）好開心，算係幾好嘅成績，最開心係唔係好熟悉我嘅人，又或者唔係好睇鬼片嘅都入場，評語亦比我想像中好。」其2021年舊作《假冒女團》票房收773萬，今次《釀魂》暫未能超越，他說：「片種唔同，況且都未落畫。（希望收到過千萬？）唔敢預計，我仲係電影初哥咋！雖然檔期上，今日係我最後謝票日，但都想謝多一日，同觀眾多啲接觸同交流，有時謝票唔係淨係為咗谷票房嘅。」談及隊友Anson Kong（AK）的驚慄片《七月返歸》近日上映，可擔心比較？他說：「都唔同時間上畫，唔可以比較，大家一齊多啲支持香港電影啦！每套戲都需要買飛入場支持。」

AK冒紅雨搶灘

至於AK亦不敢怠慢，前晚（15日）冒紅雨孖導演謝家祺謝票，《七》片7場謝票場早前甫開賣即爆滿，其後加開一場亦全數售罄。AK與觀眾分享拍攝感受及大合照，更親自遞咪讓Fans發問，令大家心花怒放！電影女主角白靈因身在洛杉磯工作而未能現身，但早於開畫首日已聯同AK、導演及監製開Live聊天，又狂講廣東話台詞，大呻困難。